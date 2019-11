Bombardeo de insultos machistas a Sara Sálamo por criticar a Vox

Parece que hay gente a la que no le gusta que Sara Sálamo esté mostrando su opinión política públicamente y son muchos los que se le han echado encima. Antes de que se celebrasen las últimas elecciones generales, la actriz tuiteó: "Me parece inviable respetar un partido machista, racista y homófobo. Directamente, creo que debería ser ilegal, ya que es antidemocrático. Vulnera muchos derechos humanos". Claramente hacía alusión a Vox y la gente (afortunadamente no todos) han soltado su odio y una retahíla de insultos atacando por atacar y retractándose ellos mismos.

Sara Sálamo, en 'Brigada Costa del Sol'

"Me encantan las mujeres florero", "Ve poniéndote rodilleras que tu marido está a punto de llegar. Gánate la vida que llevas, anda", "Tienes pinta de trabajar usando la boca, y no precisamente hablando", "Cuando te tiras media vida de rodillas pasa que no te da tiempo a abrir un libro", "Gracias por darnos tu opinión, la novia de culogordo" o "has destrozado la carrera de Isco", son una serie de comentarios que ha estado recibiendo por dar su opinión.

Sálamo, que tiene clara su postura, no se ha achantado ante estos ataques sin fundamento que solo han aprovechado para insultarla. ¿Por ser mujer? ¿Por no opinar como ellos? "Dicen por ahí que la grosería es el recurso de la gente mediocre", ha escrito la actriz al leer las barbaridades que le han escrito. De hecho, se sorprende de la que "se ha liado tanto con esa tontería que me dio de tener opinión propia, que me llegan insultos que ya no son ni para mí".

"Machistas, irrespetuosas y limitadas mentalmente"

Uno de los comentarios le decía, después de atacarle, que si le escocía el triunfo de Vox que se ponga "cremita", a lo que Sálamo ha respondido de un modo muy contundente: "Lo que me escuece es que existan personas como tú. Machistas, irrespetuosas y limitadas mentalmente. Pero para eso no encuentro ninguna cremita que me valga". Por suerte hay mucha gente que ha saltado defendiendo y apoyando a la actriz.

Y sí, la pareja de Sara Sálamo es el mencionado futbolista, pero para todos aquellos que están insultando a la actriz con estos comentarios machistas, cabe recordarles que ella no ha dejado de trabajar de lo suyo, siendo lo más reciente su personaje de Yolanda en 'Brigada Costa del Sol' y contando con papeles fijos en otras ficciones como 'El Caso. Crónica de sucesos', 'B&b, de boca en boca' u 'Olmos y Robles: una pareja de ley'.