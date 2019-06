Sara Sálamo ('Brigada Costa del Sol') y su pareja, el futbolista Isco, sufren un robo en su casa

Sara Sálamo, a la que actualmente podemos ver interpretando a Yolanda en 'Costa del Sol', ha sufrido un duro revés fuera de la ficción. Y es que, según ha informado 'Jugones', la casa que comparte junto a su pareja sentimental, el futbolista Isco Alarcón, ha sido asaltada por varios ladrones. De momento, no han trascendido más detalles del suceso ni de qué pertenencias han sido sustraídas de la vivienda, pero todo parece haber quedado en un susto.

Sara Sálamo e Isco / Fuente: Instagram

Al parecer, la Policía le habría pedido a la pareja que no filtrase ningún tipo de información relacionada con lo ocurrido con el fin de no interferir en la investigación. El Real Madrid también habría aprovechado para pedirle a sus futbolistas que no ofrezcan demasiados detalles en las redes sociales que puedan servir como pistas sobre la ubicación de sus viviendas.

El asalto se ha producido precisamente cuando Sara Sálamo necesita más tranquilidad en su vida, ya que se encuentra en la recta final de su embarazo: la actriz e Isco Alarcón esperan su primer hijo en común. Antes de dar la bienvenida a su bebé, ambos, que recientemente han pasado unos días de vacaciones en la playa, tendrán que volver a la normalidad en su hogar.

Otro asalto más

El suceso se suma al que han sufrido otros futbolistas en las últimas semanas y que suman 11 en lo que va de año. El más reciente, el acontecido en la casa de Álvaro Morata. En este caso los ladrones aprovecharon que el jugador se encontrada disputando un partido contra Islas Feroe para acceder armados al interior de la vivienda. Cuando se percataron de que había gente -Alice Campello, sus dos hijos gemelos y una empleada del hogar-, sustrajeron de manera rápida todos los objetos que pudieron.