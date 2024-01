Buika responde a quienes la critican por su papel en 'OT 2023': "Me la pela"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Operación Triunfo 2023' está entrando en la recta final del concurso con todos las miradas puestas en los aspirantes que han conseguido permanecer en el formato. Sin embargo, es indiscutible que una de las grandes protagonistas de la edición emitida en Amazon Prime Video ha sido Buika, quien con sus valoraciones a los concursantes ha llenado la redes sociales de memes e icónicas frases como "cariño mío de mis entrepechos".

Buika en 'OT 2023'

Pese a que la gran mayoría de comentarios que hay en las redes sociales en relación a las valoraciones de Buika son positivos, también. No obstante, la miembro del jurado ha asegurado en 'OT al día' que no le afecta lo que digan de ella: ". (...) Yo no me puedo hacer responsable de lo que tú sientes cuando me oyes hablar,".

"Yo tengo un compromiso con mi musa. Yo la dejo trabajar y, cuando ella termina de trabajar, yo no le hago preguntas. (...) Yo estuve muchos años renegando de ella y, entonces, lo que hacía ella era putearme", ha revelado la artista afirmando que no se arrepiente de ninguna de las valoraciones que ha hecho en el programa y explicando que no ve lo que se dice de ella en las redes sociales.

Buika explica que no le cuesta nominar

Además, la cantante también ha comentado que no se le da mal nominar, pero que cada vez le cuesta más ponerse de acuerdo con sus compañeros Pablo Rouss y Cris Regatero. "Las nominaciones no dependen de mí, sino de los concursantes. (...) No sueñan con ganar el concurso, tú con lo que sueñas es con el éxito y el éxito no siempre viene después de ganar un concurso porque a veces después de ganar un concurso viene el fracaso. Por eso cuando a mí me preguntas si me es difícil nominar, no me es difícil nominar", ha terminado declarando Buika.