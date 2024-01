C. Tangana saca los trapos sucios de Pans & Company en 'Lo de Évole': "Llegué a juicio"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El domingo 21 de enero a las 21:30 horas, laSexta emite el estreno de la quinta temporada de 'Lo de Évole' entrevistando a uno de los cantantes más importantes del panorama nacional actual. C. Tangana se sienta junto a Jordi Évole un día antes del lanzamiento, en Movistar Plus+, de la versión serializada de su documental 'Esta ambición desmedida', en el cual relata que estuvo a punto de arruinarse por llevar a cabo la gira 'Sin cantar ni afinar'.

C. Tangana en 'Lo de Évole'

Con motivo del estreno de la entrevista de C. Tangana en 'Lo de Évole',. En una de las promos, se ve al cantante: "A mí lo que no me gustaba es que me viniese Vanesa, que era la encargada, y me dijese, 'Pues hoy haces el cierre tú y, ahí, pelándote de frío'".

El artista ha asegurado que esa fue su encargada cuando estaba trabajando en Pans & Company, empresa que, según C. Tangana, le debe horas: "Me mangaron horas. Abramos el melón. El Pans & Company me debe por lo menos 600 euros de horas. Llegué a juicio. (...) Es que en aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos. Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban los fichajes, que era lo que me pasaba a mí, que metías 'Salgo a las 03:00' y te ponían 'No, ese día saliste a las 02:00. Mira está aquí'. Es que era ese el nivel".

Pide a sus fans que no vayan al Pans & Company

"Ahí sí que estaba jodido. ¿Ahora rayándome por si quiero hacer una película? Ahora, no. Ahora estoy encantado de la vida y me rayaré y todo eso. Pero, eso sí que es sufrir", ha revelado C. Tangana, explicando que para él esos son los problemas de verdad. Finalmente, en este vídeo promocional se puede ver como el artista pide a sus seguidores que no vayan a comer a esta empresa de comida rápida: "Si a alguien le gusta mi música, que no se vuelva a comer un puto Pans & Company en su vida".