C. Tangana presenta "Esta ambición desmedida": "Me hubiera gustado otro documental, ha sido duro verme así"

Después del éxito del disco de El Madrileño, C. Tangana se enfrenta al reto de crear la gira más ambiciosa de su carrera y revolucionar el concepto del directo. Así nace la idea de crear el documental "Esta ambición desmedida" producido por Little Spain para Movistar Plus+ que se ha presentado dentro del marco del Festival de cine Internacional de San Sebastián.

El trabajo de tres directores

Esta pieza es un viaje que sigue al artista durante más de cuatro años, desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del show, pasando por la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, las conversaciones incómodas, las celebraciones más íntimas y la vorágine de conciertos por toda España y Latinoamérica.. En este contexto surgen preguntas importantes acerca de la familia, el compromiso, el genio creativo, la trascendencia, el inconformismo crónico y, sobre todo, qué vendrá después. Así, la plataforma no quería perder la oportunidad de hacer este proyecto: "Teníamos una obsesión desmedida y las conversaciones fueron constantes con ellos", asegura Jorge Ortiz de Landázuri, Gerente de contenidos de #0 y de producción propia en Movistar+.

Tres son los directores que han hecho posible este documental: Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, quienes han acompañado a Antón Álvarez Alfaro (C. Tangana) en esta presentación. "Sentimos que había algo interesante", comenta Bacana sobre esa necesidad de empezar ya a grabar en Cuba. Así, "iniciamos un camino largo sin una idea concreta y a la carrera, siguiendo a Pucho", añade.

Presentación de "Esta ambición desmedida" con C.Tangana con sus directores y el responsable de Movistar Plus+

Y es que el trabajo de dirección entre tres ha sido mucho mejor de lo esperado: "Somos un grupo de amigos y ser tres directores nos ha ayudado mucho a tirar y seguir adelante", señala Trenas, a lo que ella misma añade que "ha sido un proceso muy bonito y me siento muy afortunada de haber hecho esto entre los tres. Cada uno se centra más en algo, yo más en la producción, ellos tienen un sentido estético muy desarrollado". "No me imagino a otra gente con la que encerrarnos horas y horas", apunta entonces González.

"Cuando salgo yo, me quiero enterrar la cabeza"

El protagonista, que se mantiene callado en el arranque de la presentación, toma ya las riendas para llevar la voz cantante en el resto de la rueda de prensa. "Me hubiera gustado otro documental, lo he tenido que afrontar porque lo he dejado en manos de otros, pero ha sido duro verme así, mostrare así. "No sé si quiero que cambie con este documental la percepción que se tiene de mí; por mí, espero que sigan pensando igual y no cambien la percepción que tienen", suplica con cierto miedo Antón.

"Para mí ha sido una manera de verme desde fuera. Haber cedido tanto terreno me ha permitido eso y ver qué quiero mejorar de mí mismo". Pero no has sido algo fácil verse en el resultado final de esta pieza: "Cuando salgo yo, me quiero enterrar la cabeza debajo de la arena", comenta provocando las risas del auditorio.

Y es que él se ha abierto muy generosamente para darlo todo en las grabaciones. "No sabía hasta qué punto me estaba abriendo, teníamos muchas cámaras encima, lo dejaba pasar todo y cuando veo casi el resultado final donde no he elegido nada es cuando me doy cuenta de todo". Pero lo bueno es que ha confiado plenamente en el trabajo de los directores: "Sorrentino me dice que salte la comba y yo salto, pero no le habría dejado que entrara a mi casa y me grabara con Rocío". "He aprendido de Pucho que es una persona muy graciosa y me gusta que en el documental ese vea esta faceta deshinibida y sus gags cómicos", añade a colación de todo ello la directora Cris Trenas.

¿Cómo que ni canta ni afina?

El artista ha respondido también en la rueda a aquellos que se extrañan de su éxito cuando no sabe cantar tal y como él afirma en el documental. "Mi interpretación vocal no es lo importante. Está la composición, la traducción, la performance y entorno a todo esto está el concepto artístico y eso es lo que me defiendo. Yo en el estudio tengo inseguridades, pero en el escenario no. Yo no me sentía artista hasta esta gira", reconoce, la cual llevaba el nombre de "Sin cantar ni afinar Tour 2022".

Siguiente objetivo de C. Tangana: dirigir

En el documental, C. Tangana muestra su deseo de explorar nuevas facetas y ha aprovechado esta presentación para desvelar hacia dónde va a dirigirse. "Tengo la ambición de hacer cine pero no tengo ni idea del tipo de director que quiero ser", comenta, asegurando que "ya estamos manos a la obra" de nuevo con Little Spain. "Voy a intentar hacer una película y cuando termine ya veremos a ver qué tal", agrega. ¿Y cuál será el tema, el género y el formato? "Va a ser un documental non-scripted, que va sobre mi artista favorito que es Yerai Cortés, sobre él, su forma de componer y cómo es él como artista", desvela C. Tangana feliz de lo que está por venir.