El cambio físico de Robin Arryn deja asombrados a los fans en el 8x06 de 'Juego de Tronos'

El último capítulo de 'Juego de Tronos' está dando mucho que hablar. Ocho temporadas han derivado en diversas tramas y, sobre todo, en la aparición de muchos personajes. Uno de ellos ha reaparecido en el desenlace de la serie y muchos no lo han reconocido a primera vista. Y no solo porque llevara sin dar señales dos temporadas, sino porque el actor ha experimentado un cambio físico que ha llevado a algunos espectadores a dudar de la procedencia de este personaje.

A la izda., Robin Arryn junto a su madre Lysa; a la dcha., en el 8x06 de 'Juego de Tronos'

El episodio titulado "El Trono de Hierro" ha traído de vuelta a Lord Robin Arryn, el sobrino de Catelyn Tully (Stark, desde que se casase con Ned). El joven ha reaparecido entre los señores de Poniente en una de las escenas más cruciales del capítulo, la reunión de Pozo Dragón que acabó con Bran elegido Rey. Robin Arryn es el señor del Valle, dado que es hijo de Lysa Arryn, quien continuaba amamantando a su primogénito a pesar de que ya tenía una edad muy avanzada.

Robin se presentó como un niño muy raro y enfermizo que se quedó prendado de Sansa Stark hasta el punto de rozar la obsesión cuando ella se encontraba en el Nido de Águilas. Ahora, el personaje ha vuelto como un joven (aparentemente) sano. Desde luego, en apenas unos segundos en escena ha conseguido revolucionar a los seguidores de la serie, destacando muchos de ellos su espectacular cambio físico.

La trayectoria del actor

El personaje de Lord Robin Arryn es interpretado por el actor de nacionalidad brasileña Lino Facioli, que comenzó su carrera en 2010 apareciendo en diferentes cortometrajes y series de televisión como 'Get Him to the Greek'. En 2014 el actor protagonizó la película "O Menino no Espelho". Con solo 18 años, Facioli quedará para el recuerdo como uno de los protagonistas de 'Juego de Tronos', donde ha dejado a algunos fans de la serie fascinados.

Mensaje de #RobinArryn para #SansaStark



"Si no me quisiste cuando estaba así, no me busques ahora que estoy así". pic.twitter.com/KyjMPKwe97 — Blog de series (@blogdseries) 20 de mayo de 2019

Igual esto fue lo mejor del final ????????

No se olviden de tomar su leche materna

#GameOfThrones#RobinArryn pic.twitter.com/xNdH1OIvQ5 — Yolanda Quero (@FlashChica) 20 de mayo de 2019

En el final de #GameOfThrones me quedé re tildada mirando a Robin Arryn... Como pegó la pubertad lord del valle! ???? pic.twitter.com/e8RuQY8F0D — ????????????????????•• (@Soledad_Kawaii) 20 de mayo de 2019

Aprovecho para mencionar que Lino Facioli, el actor que interpreta a Robin Arryn en #GameOfThrones ya cumplió 18 pic.twitter.com/WpYf7bLERB — Lord Evan Targaryen (@EpicoRM) 20 de mayo de 2019

cómo ha cambiado Robin Arryn eh#GameOfThrones pic.twitter.com/YbWKxonz86 — cfo de let me go (@1016locuras) 20 de mayo de 2019