Así es 'Caminantes', la serie de terror de Orange grabada con móviles por el director de 'La Casa de Papel'

Un grupo de jóvenes desaparece en el bosque mientras llevan a cabo el Camino de Santiago. Ese es el punto de partida de 'Caminantes', la primera serie de ficción de Orange en España dirigida por Koldo Serra ('La Casa de Papel'). Una historia de terror, grabada únicamente con móviles y con episodios de 20 minutos, que se ha presentado en el marco del MiM Series 2019. A la puesta de largo han acudido José A. Pérez Ledo, creador y guionista; Eva Baltés, gerente editorial de Orange TV, y Alejandro Flórez, director general de 100 Balas; y el propio Koldo Serra.

'Caminantes', pronto en Orange TV

"El Camino De Santiago me inspiraba momentos que podían dar terror y me parece raro que nunca se haya hecho algo similar", asegura Pérez Ledo sobre una serie basada, en parte, en hechos reales: "Robos, fallecimientos... Algunos episodios reales que han sido publicados están integrados". Pone un ejemplo: "Una americana fue asesinada por un loco que luego dibujó flechas en el camino... Eso no sale tal cual, pero sí nos hemos inspirado en la figura". Sobre la trama, el creador advierte: "Hay mucha violencia en ciertos momentos, con antagonistas concretos que harán que la cosa se ponga muy difícil".

En 'Caminantes' las nuevas tecnologías se convierten en un personaje más: "A los protagonistas les pasan cosas cada vez más terribles y ellos no paran de grabar. Nuestra serie es de las primeras que se graba en gran parte en vertical. Se usan hasta filtros de snapchat", explica Koldo Serra. Los actores, veinteañeros, también han aportado su granito de arena al guion: "Durante el rodaje, los protagonistas nos daban ideas cuando grababan stories en su vida privada que nos han servido de idea para incorporar a la serie", reconoce Pérez Ledo.

Teléfonos que son casi cámaras profesionales

La serie ha sido grabada con móviles, eso sí, en resolución 4K. El uso de una aplicación ha permitido la configuración manual de parámetros, lo que hace que parezcan casi cámaras profesionales. "La primera opción fue pensar en cámaras normales para el rodaje, pero por guión está justificado que se usen móviles. Puedes tocar diafragma, foco, incluso jugamos con el móvil bajo el agua", apunta Serra. Con todo, asegura, había un equipo completo con iluminadores, cámaras, sonido, etc. También se ha rodado con cámaras Betacam. "Cuando se les propuso la idea, en principio fueron un poco reticentes por la novedad, pero todos accedieron al final".

Sobre las claves de un rodaje tan inusual, el director confiesa que "en más de una ocasión" fue él mismo quien grabó desde el punto de vista de los actores "porque sabía bien la imagen que quería conseguir". "Hemos usado un truco de guión para incorporar planos mejores y drones. Uno de los personajes dice explícitamente que quiere ser director de cine y eso es relevante porque le da lecciones al resto de los amigos, como que no graben en vertical", apunta.

Para ver en el móvil

'Caminantes' es una serie grabada con móviles y, por qué, para ver en el mismo dispositivo. "Es la serie perfecta para ver en el móvil, yendo a currar, a clase, en metro... Se ha abierto una puerta a un cine novedoso y más accesible. En muy poco tiempo habrá mucha gente rodando así. Lo erróneo hubiera sido grabarlo en otro formato, teniendo en cuenta el guion", define el director.

Como productor, Alejandro Flórez (100 Balas) ha valorado el derroche, tanto de talento como de esfuerzo, por parte de los actores: "Se han dejado la piel, son gente joven que sabe entender el proyecto". Desde Orange, Eva Baltés ve 'Caminantes' como el proyecto perfecto para estrenar en la ficción en España. "Cuando nos lo presentaron pensamos que era muy divertido de hacer, porque el terror tiene un público muy fiel".

'Caminantes' está protagonizada por Daniel Ibáñez ('Los nuestros'), Alexandra Pino ('Sé quién eres'), Carlos Suárez ('La casa de papel'), Songa Park ('Allí abajo') y Lucas Miramón ("Billy Elliot, el musical"). Juntos forman un grupo de peregrinos que tendrá que lidiar con situaciones límite mientras recorren el Camino de Santiago a su paso por la Selva de Irati (Navarra). La serie se estrenará en exclusiva en la plataforma de televisión de Orange TV en 2020.