Carlos Vermut, acusado por otras tres mujeres de violencia sexual

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El 26 de enero de 2024, El País hizo público el testimonio de tres mujeres que acusaban al director Carlos Vermut de violencia sexual. De hecho, esta denuncia pública eclipsó la celebración de los Premios Feroz y provocó que la Academia de Cine tuviera que lanzar un comunicado hablando sobre el abuso de poder y las agresiones sexuales que existen en la industria: "La Academia de Cine quiere mostrar su solidaridad con las víctimas de violencia sexual (...) Quiere condenar cualquier abuso y reafirmar su total repulsa".

Carlos Vermut en La 2

Sin embargo, un mes después de que salieran a la luz estos tres testimonios, el mismo medio ha informado de que. La primera de ellas es una educadora social que anteriormente trabajaba como artista y que afirma que, en octubre de 2012,: "Yo estaba en el suelo, tumbada boca abajo;y lo consiguió".

"No recuerdo si le dije que no, lo que tengo claro es que mi postura corporal y los gritos que di fueron de dolor (...) Me hizo un desgarro, me dejó hecha un trapo. Eso no fue follar. La sensación era que me forzaba. Fue sexo extremadamente agresivo. Esa noche también me intentó estrangular". Tras estos hecho, la mujer asegura que se intentó alejar de él, pero, finalmente, volvió a quedar con él y, presuntamente, vivió otro episodio de este tipo.

Las tres mujeres relatan los hechos

Según relata, los hechos tuvieron lugar en el portal de la casa de la educadora social: "Yo estaba contra la pared y él detrás. Fueron unas relaciones muy bestias, me hizo muchísimo daño. Vomité por la mezcla del alcohol, el dolor y el miedo. Se dio cuenta y no hizo nada (...) El tío acabó y se fue". La segunda acusación viene por parte de una gestora cultural que comenzó su vínculo con Carlos Vermut a través de una red social.

Tal y como revela esta chica, en agosto de 2013 sufrió una supuesta agresión en la casa del cineasta: "Entré porque quise. Pero lo que sucedió fue violencia por violencia. Humillación por humillación. No había nada de erótico ahí, no había juego, era una persona machacando a la otra, sin más (...) Recuerdo que vomité en la habitación, él fue consciente y no hizo nada".

Carlos Vermut en una entrevista

Por último, la tercera mujer es una actriz que confirma que mantuvo contacto con Carlos Vermut desde marzo de 2023 hasta enero de 2024, empezando una relación sentimental en abril. Según cuenta esta intérprete, sufrió una supuesta agresión sexual en octubre de 2023: "Un día llegué a su casa y sin mediar palabra me agarró del pelo y me estampó contra la pared. Me usó (...) Me estaba dando fuerte con el cuello contra el asiento. Me dolía. Yo me intentaba mover, pero él no cedía".

Sin embargo, presuntamente, la mujer y el guionista tuvieron otro encuentro de similares características en junio de 2023: "Estábamos en la cama y me empezó a meter los dedos en el culo. Me aparté. Me agarró de la cintura y lo volvió a hacer. Me volví a apartar y me volvió a agarrar con fuerza. Intenté evitarlo en cuatro ocasiones".

Ninguna denunció a la policía

"Me usaba como un trapo. Y yo pensaba que a mí eso me gustaba. Pero no, a mí este tío me ha violado", afirma la mujer. Según indica esta actriz, tras su relación con el director ha tenido pensamientos suicidas. Este medio también ha expuesto que ninguna de las tres mujeres pusieron ninguna denuncia en su momento porque pensaban que no las iban a creer.