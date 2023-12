Por Daniel Parra |

El pasado martes 26 de diciembre, la actriz Lucie Lucas señaló a su excompañera en 'Clem', Victoria Abril, después de que se publicara que esta es una de las 56 personas que han apoyado a Gérard Depardieu tras las 13 acusaciones en su contra por presunta agresión sexual. "Eh, Victoria, ¿quieres que hablemos de tus numerosos ataques, incluidas agresiones sexuales, contra tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado este panfleto, tú también estás asustada", escribió en su cuenta de Instagram.

Victoria Abril en 'MasterChef Celebrity'

Tras varios días en los que se ha formado un gran revuelo por la acusación directa de Lucie Lucas a Victoria Abril por presunta agresión sexual, la actriz francesa ha querido matizar sus palabras en una entrevista para France Info.. Quizás me lo permití porque ella es 'mi madre de cine' y, señaló Lucas, haciendo referencia a su papel como hija del personaje de Abril en 'Clem'.

La intérprete, además, ha apuntado hacia el problema en general, y no tanto hacia la actriz malagueña en concreto: "Lo que me gustaría denunciar es que existe un sentimiento de impunidad total entre algunas personas, en particular entre las personas de la generación de Gérard Depardieu y Victoria Abril, que se permiten tiranizar conjuntos enteros y comportarse de maneras que no son admisibles o incluso ilegales".

La reacción de Victoria Abril

El miércoles 27 de diciembre, un día después día del de la acusación de Lucie Lucas a Victoria Abril, 'TardeAR' intentó ponerse en contacto con la actriz ganadora de un Goya en 1995. En un principio, Abril no supo a lo que se refería el programa de Telecinco, ya que no conocía la noticia. "La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no le volviera a escribir, porque no tiene nada que decir", comentó Leticia Requejo. Según la información de Europa Press, la intérprete está "tranquila": "Victoria ha terminado una gira maravillosa por Francia, una función que lo ha petado y se ha ido de vacaciones. Todo esto, si hay algo real, que lo dudo, que lo haga en el juzgado".