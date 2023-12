Por Beatriz Prieto |

El miércoles 27 de diciembre, saltaba a los medios españoles la noticia de que la actriz francesa Lucie Lucas acusaba directamente a Victoria Abril de agredir sexualmente a sus compañeros de profesión, tras descubrir que era uno de los rostros famosos que apoyaban a Gérard Depardieu tras ser acusado de violación. Por ello, desde 'TardeAR', se pusieron en contacto con Abril, quien respondió a los mensajes del programa de Telecinco como desvelaron esa misma tarde.

Leticia Requejo desvela su conversación con Victoria Abril en 'TardeAR'

Tras repasar el hecho de que dicha acusación de Lucas, "muy grave", se había producido a través de un comentario de Instagram y no en los juzgados, Leticia Requejo desveló que, aunque "por el momento, la actriz francesa no ha querido contestar, ni tampoco su agente"., añadió la colaboradora, quien había recibido las respuestas de la intérprete "en francés".

"Me ha dicho que no sabía de qué le estaba hablando. De hecho, le he tenido que mandar la noticia para que se enterase de lo que estaba pasando alrededor de su persona", desveló Requejo, quien había hablado con Abril sobre "las cuatro y media de la tarde". "La noticia salta en Francia ayer por la noche, lo que pasa es que nos llega a nosotros a eso del mediodía", aclaró la colaboradora, quien reconoció que "la he notado un poco enfadada y me ha pedido que no le volviera a escribir, porque no tenía nada que decir".

Victoria Abril, "muy tranquila"

Por su parte, Europa Press logró contactar con fuentes cercanas a Abril, quienes aseguraban de ella que estaba "muy tranquila" a pesar de las graves acusaciones. "Victoria ha terminado una gira maravillosa por Francia, una función que lo ha petado y se ha ido de vacaciones. Todo esto, si hay algo real, que lo dudo, que lo haga en el juzgado", añadían dichas fuentes.