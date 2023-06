Por Sergio Navarro |

Carlota Boza lleva ligada a 'La que se avecina' desde que se estrenó en 2007. Literalmente, los espectadores la hemos visto crecer, desde que debutó con seis años hasta la joven de ahora con 22 años recién cumplidos. Todo este recorrido nos ha permitido verla en multitud de tramas y relacionarse con muchos de los vecinos.

Maite y sus sus cuatro hijos en 'La que se avecina'

Su personaje ha pasado por distintas etapas como hija de los Cuquis. Podríamos considerar a Carlota como secundaria de la serie, aunque lo cierto es que e, haciendo apariciones en pocas entregas.

Cuando fue la mudanza de Mirador de Montepinar a Contubernio 49, algunos personajes se quedaron por el camino, como es el caso de los hijos de Maite y Amador. Sin embargo, Carlota sí que apareció en esta 13ª temporada, concretamente en el tercer capítulo, titulado "Una joya literaria, una edad efervescente y una orgía gastronómica".

Ahora, el equipo ha vuelto al plató a grabar la temporada 14 y parece que la hija mayor no volverá como fija, sino que hará alguna aparición puntual o ni siquiera eso. Todo apunta a que la actriz ya ha pasado página y 'La que se avecina' es cosa del pasado. "¿Te planteas seguir mucho tiempo en la serie?", le preguntan desde Divinity, a lo que Boza responde:: "No, a mí me queda un telediario".