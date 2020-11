Carmen Maura carga contra Fernando Simón en 'laSexta noche': "No está para dar consejos"

Carmen Maura participaba en un nuevo programa de 'laSexta noche' para conversar con Iñaki López sobre su carrera y su trayectoria en el mundo de la interpretación, especialmente tras su regreso a las tablas en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, su participación en la ficción 'Alguien tiene que morir' y el final del rodaje de la serie 'Deudas', una comedia original de Atresmedia que podremos ver próximamente en horario de máxima audiencia en Antena 3. Durante la entrevista, la veterana actriz y el presentador también han tenido tiempo para hablar sobre política, un tema con el que Maura siempre se ha mostrado muy crítica y sin ningún tipo de pudor a la hora de ofrecer su opinión de cara al púbico.

Carmen Maura es entrevistada en 'laSexta noche'

La conversación se iniciaba tras la explicación por parte de López del aumento del presupuesto dedicado a la Cultura, información que la actriz no termina de creer. "Les dejaba sin sueldo hasta que se pusieran de acuerdo", afirmaba la intérprete. Además, tras escuchar las declaraciones vertidas por Fernando Simón sobre los contagios en los teatros, en las que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) aseguraba que la gente acudía a bares y se juntaban tras salir del teatro provocando riesgo de contagio, Maura se mostraba muy sorprendida. "Se lo podía haber ahorrado", declaraba la actriz después de oír sus comentarios. "No está para dar consejos", aseguraba finalmente para zanjar el asunto de forma contundente.

Su desencanto con los que critican la Transición

Carmen Maura tampoco tuvo problema alguno en dar su opinión sobre el resto de la clase política actual, sobre todo contra todos aquellos que critican la Transición. "Hay mucha gente ahora mismo que no tienen ni idea de lo que pasaba en la dictadura ni de lo que luego pasó. A veces se habla de la Transición de una manera insultante que me pone negra porque por lo menos era gente que lograron ponerse de acuerdo, cosa que ahora no consiguen", reconocía la veterana actriz.

Para ella, la situación actual de los políticos, en la que cobran mucho más dinero, es muy diferente, por lo que no soporta a todas aquellas personas que se atreven a criticar que actuaron mal durante la Transición y que atacan esta etapa. "Estos de ahora ni de coña habrían solucionado el problema", aseguraba Maura. "Hay algunos de nuestros políticos que creo que no han leído un libro entero nunca", sentenciaba la actriz para dar por concluido el tema.