Por Sergio Navarro |

A falta del casting final que se celebrará en Barcelona del 5 al 7 de julio, donde se escogerán los 18 concursantes que estarán en la Gala 0, Prime Video y Gestmusic han concluido con éxito la gira de castings de 'Operación Triunfo 2025'. Han sido un total de 9 ciudades españolas por las que han pasado durante 6 semanas, conociendo a 11.554 aspirantes en total.

Y es que del 5 de mayo al 12 de junio, el equipo de casting liderado por Noemí Galera, junto con Pablo Wessling, Mónica Carbonell y Sonia Edo en la primera fase, y Manu Guix, Mamen Márquez y Pablo Lluch al piano en la segunda fase, ha recorrido Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid para seleccionar a los aspirantes con más talento de España. Un total de 97 personas, entre ellas 40 pases Prime, han sido seleccionadas tras la segunda fase y alrededor de 90 serán elegidas para participar en el casting final.

Las colas en el casting de Madrid de 'OT 2025'

Madrid lidera el número de asistentes

Madrid, con sus 2.925 participantes, se convierte en la ciudad con una mayor convocatoria, seguida de Barcelona con 1.670 y Valencia con 1.449. Por su parte, las ciudades donde se han repartido más pegatinas han sido Barcelona con 16, Málaga con 15 y Sevilla con 14, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se ha registrado el mayor porcentaje de seleccionados (1,8%), seguida de Málaga (1,2%).

Los datos de los castings de 'OT 2025' por ciudades Ciudad Fase 1 Fase 2 Seleccionados Porcentaje Barcelona 1.670 92 (16 pases Prime) 16 (7 pases Prime) 1% Valencia 1.449 87 (12 pases Prime) 11 (7 pases Prime) 0,8% Santiago de Compostela 557 33 (11 pases Prime) 5 (2 pases Prime) 0,9% Bilbao 659 35 (9 pases Prime) 5 (2 pases Prime) 0,8% Zaragoza 1.041 49 (11 pases Prime) 10 (4 pases Prime) 1% Málaga 1.302 53 (10 pases Prime) 15 (3 pases Prime) 1,2% Sevilla 1.398 64 (14 pases Prime) 14 (7 pases Prime) 1% Las Palmas de Gran Canaria 553 32 (7 pases Prime) 10 (5 pases Prime) 1,8% Madrid 2.925 75 (5 pases Prime) 11 (3 pases Prime) 0,2%

Gran número de pases Prime entre los seleccionados

Respecto a los pases Prime, en todas las ciudades han tenido una gran presencia entre los seleccionados como se observa en la tabla anterior. De entre los seleccionados, tanto en Barcelona, como en Valencia y en Sevilla, hay 7 pases Prime (en cada una de las ciudades) entre sus seleccionados. En total, 40 de los 97 seleccionados para el casting final tienen el pase Prime.

Varios de los aspirantes con el pase Prime en el casting de Madrid de 'OT 2025'

Más de 40 seleccionados son repetidores

Para seguir conociendo datos de los casting de esta edición, más de 40 de los seleccionados se habían presentado en ediciones anteriores. Algunos ni siquiera obtuvieron la pegatina, otros llegaron hasta la fase 2 y algunos incluso alcanzaron el casting final.

Los temas más cantados en los castings

Los castings de esta edición han estado marcados por la popularidad de ciertos temas que se han convertido en los favoritos de los aspirantes. Canciones como "Guantanamera" de Guitarricadelafuente, "You Know I'm No Good" de Amy Winehouse, "Creep" de Radiohead, "Quién" de Pablo Alborán, "California Dreamin'" en la versión de Sia, y "Lucía" de Joan Manuel Serrat han sido las canciones más interpretadas de la playlist de canciones que este año se ha duplicado de 50 a 100.