Del Benidorm Fest a 'OT 2025': Lottie, exintegrante de E'FEMME, consigue el Pase Prime para el casting

Por Almudena M. Lizana |

El 31 de marzo de 2025, 'Operación Triunfo' anunciaba su precasting online lanzando su ya habitual iniciativa llamada 'OT Cover'. Con ella, los aspirantes que cuelguen un vídeo de TikTok presentándose y cantando una o más canciones, tienen la posibilidad de llamar la atención de Noemí Galera, que se encargará de otorgar los Pases Prime.

Estos pases se utilizarán en los castings presenciales, donde los elegidos por la directora de la Academia se saltarán todas las colas. En 'OT 2023', Lucas Curotto, Chiara Oliver, Paul Thin, Naiara o Ruslana fueron algunos de los que publicaron sus covers antes del casting presencial, consiguiendo después sus respectivas plazas en la academia del programa producido por Gestmusic y emitido en Prime Video.

E'FEMME en el Benidorm Fest 2023

El hashtag de #OTCover2025 se ha llenado de miles de vídeos por parte de todos aquellos que sueñan con entrar en el talent show y entre ellos han destacado los vídeos de una persona conocida para el mundo eurofán: Lottie, exintegrante de E'FEMME, girlband que participó en el Benidorm Fest 2023 con la canción 'UFF'. La joven de Valdemoro ha acumulado casi 200.000 visitas en sus vídeos de 'OT Cover' y el 3 de abril ha recibido la gran noticia.

Lottie

Noemí Galera le ha otorgado el Pase Prime. "No puedo respirar. Lo hemos puto conseguido. Muchas gracias por todo el cariño", reaccionaba Lottie en sus redes sociales, mostrándose muy emocionada con el mensaje que había recibido por parte de 'Operación Triunfo'. Ahora faltará por ver qué ocurre en los castings presenciales, pero no es la primera vez que un artista de la preselección española en Eurovisión se presenta a 'Operación Triunfo'. En 2023, Xeinn o Quique Niza también lo hicieron, aunque no consiguieron entrar.

Su proyecto en solitario

En julio de 2024, el grupo E'FEMME anunció su separación y a partir de ahí Lottie ha estado trabajando en su proyecto personal. A finales de septiembre de 2024 estrenó su primer single llamado 'ambitionz' y en noviembre del mismo año presentó su segundo trabajo llamado 'EA$Y MODE' junto a Luki. Además, a inicios de 2024, la cantante y rapera Lottie lanzó su tercer single llamado 'expectations', con su sonido y propuesta back to old school.