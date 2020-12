Chadwick Boseman grabó varios episodios de 'What If...?' antes de morir

A mediados de este fatídico año, nos sorprendimos con la noticia de la muerte de Chadwick Boseman. Su repentino fallecimiento dejó pendiente de un hilo diversos proyectos, entre ellos la secuela de "Black Panther". Sin embargo, parece que vamos a poder disfrutar, por última vez, de Boseman en el papel de T'Challa en 'What If...?', la serie de animación de Disney+.

Chadwick Boseman en "Black Panther" y su versión animada en 'What If...?

Según ha declarado Kevin Feige en una entrevista para Emmy Magazine, el actor llegó a gravar varios episodios de la serie antes de morir el pasado agosto. "Vino unas cuatro veces y múltiples numerosos", afirma el presidente de Marvel Studios. Esto supone que, técnicamente, el último papel de Boseman no será el de la película "La madre del blues" de Netflix.

Un universo marvelita alternativo

Dada la naturaleza de la serie, es muy probable que el personaje al que haya prestado su voz no sea exactamente el T'Challa que conocemos. 'What If...?' plantea diversas versiones alternativas de los personajes de Marvel como, por ejemplo, qué hubiese pasado si Peggy Carter hubiese tomado el suero del súper Soldado en lugar de Steve Rogers o si Peter Quill nunca hubiese sido abducido por Yondu.

Precisamente, según se publicó hace un tiempo, en al menos un episodio T'Challa no llegará a convertirse en rey de Wakanda debido a que de niño será secuestrado por Youndu en lugar de Peter y, suponemos, de mayor se acabará convirtiendo en el Star-Lord de los "Guardianes de la Galaxia" alternativos.