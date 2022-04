Sin duda alguna, la fiebre por Chanel Terrero se ha extendido por toda Europa. Si bien la artista se ha dejado ver por un programa neerlandés para interpretar su tema, también aprovechó su viaje a Ámsterdam para acudir a la última fiesta previa al Festival de 2022, llamada Eurovision in Concert. A este evento, acudieron numerosas estrellas del certamen, en su mayoría, participantes que podrán rumbo a Turín.

Chanel Terrero, interpretando "SloMo" en el Festival da Cançao 2022

Una vez subió al escenario y cantó "SloMo", dejó boquiabiertos a todos los presentes, quienes giraban y coreaban a pleno pulmón la canción mientras intentaban bailar su coreografía. En la pista, las banderas de España predominaban con respecto a las de otros países, lo que deja patente lo querida y aclamada que es la catalana fuera de nuestras fronteras, aparte de mostrar que es una de las favoritas de la edición.

No obstante, lo mejor sucedió cuando Terrero terminó su actuación, ya que decidió interpretar el estribillo de su canción a capella. De hecho, dejó que el público que continuara entonando el tema y llegó a crear una atmósfera increíble en el recinto que albergaba la ceclebración. Tras ello, los bailarines y la cantante saludaron y dieron las gracias a todos los asistentes, que no paraban de gritar: "More, more more!" ("¡Más, más, más!").

Repite conmigo... Mo mo mo!!!!

Ámsterdam literalmente cae rendida a los pies de @ChanelTerrero

Miles de personas bailando al ritmo de #SloMo ???????? @eurovision_tve @Eurovision pic.twitter.com/Ri2PjILsOp — María Eizaguirre Comendador (@MariaEizaguirre) April 9, 2022

La reina de la pista

En la fiesta posterior al concierto, la representante española lo dio todo con la albanesa Ronela Hajati, a las que vimos en varios vídeos darlo todo y siendo auténticas protagonistas de la noche. De este modo, la artista no solo está focalizada en su proyecto, sino que también estaba aprovechando la enriquecedora experiencia para desestresarse con sus nuevas amistades.