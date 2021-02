Charisma Carpenter denuncia abuso de poder de Joss Whedon en 'Buffy' y 'Angel'

Siguen las denuncias en Hollywood, la capital del audiovisual americano, y durante la tarde de hoy, miércoles 10 de febrero, ha sido la actriz estadounidense Charisma Carpenter quien ha afirmado que sufrió abuso de poder por parte de Joss Whedon, el showrunner de las series 'Buffy, cazavampiros' y su spin off 'Angel', en las que participó la intérprete durante 7 años.

Charisma Carpenter

La actriz ha hecho esta denuncia a través de sus redes sociales, subiendo unas fotografías en las que explicaba lo ocurrido, afirmando que "durante dos décadas, me he quedado callada y he puesto excusas por ciertos acontecimientos que me han traumatizado hasta el día de hoy. Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones durante nuestro trabajo en el plató de 'Buffy' y 'Angel'. Mientras que él encontraba graciosa su mala conducta, a mí solo me sirvió para intensificar mi ansiedad por la actuación, desenpoderarme y alejarme de mis compañeros".

Carpenter ha continuado diciendo que "el verano pasado, cuando Ray Fisher acusó públicamente a Joss de ser abusivo y poco profesional con el equipo y el casting de 'La liga de la justicia' en 2017, me destripó. Joss tiene una historia de crueldad detrás. Él ha creado un ambiente de trabajo tóxico y hostil desde sus inicios profesionales. Lo sé porque lo he vivido de primera mano. Repetidamente".

Una compañera le muestra su apoyo

En la carta también desvela algunos aspectos como que la llamó "gorda" delante de sus compañeros al estar embarazada de cuatro y pesar 57 kilos, así como convocarla a los rodajes a la 1 de la madrugada durante su sexto mes de embarazo, a pesar de que había comunicado a la producción que su médico le había recomendado trabajar en jornadas de menos horas.

La actriz Amber Benson, que interpretó a Tara en 'Buffy' durante tres temporadas, se ha hecho eco de las palabras de su compañera, a lo que ha añadido que "'Buffy' tenía un ambiente tóxico que empezaba por lo más alto. Charisma Carpenter dice la verdad y la apoyo al 100%. Hubo mucho daño durante ese tiempo y muchos de nosotros todavía estamos procesándolo veinte años después".