La serie de acción real de 'Las Supernenas' vuelve a sufrir un duro varapalo. Casi tres meses después de que se anunciase que los responsables de The CW habían decidido descartar el piloto de la adaptación de la popular ficción animada de Cartoon Network y que tenían la intención de grabar uno nuevo, ahora nos han sorprendido con la noticia de que Chloe Bennet, una de sus protagonistas, ha optado por abandonar el proyecto.

Chloe Bennet dio vida a Pétalo en el primer piloto de 'Powerpuff'

Según ha desvelado Variety, la salida de Bennet, que interpretó en el piloto de 'Powerpuff' a Blossom Utonium (Pétalo), se debe a problemas de agenda derivados del retraso que ha provocado en la producción el hecho de tener que reformular el concepto de la ficción. Al parecer, desde el estudio Warner Bros. Television han intentado extender el contrato de la actriz de 'Agents of SHIELD' pero finalmente no ha sido posible. También es cierto que el hecho de que el proyecto en sí sigue estando muy en el aire seguramente no ha ayudado a que Bennet quiera comprometerse a costa de otras propuestas.

Los responsables de la ficción tienen previsto abrir un casting para buscar a la nueva Pétalo este mismo otoño. Por ahora, y salvo sorpresa, el resto de actores siguen estando vinculados al proyecto, entre ellos las actrices que interpretaron en el piloto a las otras dos 'supernenas', Dove Cameron y Yana Perrault en los papeles de Burbuja y Cactus respectivamente. Sin embargo otros como Donald Faison y Nichola Podany, que dieron vida al profesor Drake Utonium y al villano Joseph "Jojo" Mondel Junior, hijo de Mojo Jojo, actualmente estarían negociando alargar la extensión de sus contratos.

Una nueva oportunidad

"La razón por la que hacemos piloto es que, a veces, las cosas fallan", confesó el presidente y director ejecutivo de The CW, Mark Pedowitz, a los periodistas durante los upfronts de la cadena celebrados el pasado mayo. "Creemos en el reparto, en las guionistas Diablo Cody y Heather Regnier, en el productor ejecutivo Greg Berlanti, y en el estudio Warner Bros. En este caso, el piloto no funcionó. Y como vemos que tiene suficientes elementos interesantes, hemos querido darle otra oportunidad. Nos ha parecido un poco demasiado 'campy' y poco anclada en la realidad. Te das cuenta de las cosas cuando las pruebas. Pensamos, 'Demos un paso atrás y volvamos al principio'. Es una propiedad muy potente y despertó mucho interés, así que queremos hacerlo bien".