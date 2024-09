'Chucky', cancelada después de tres temporadas en Syfy

Por Fernando S. Palenzuela |

Le toca decir adiós al muñeco diabólico por excelencia. Después de tres temporadas en antena, Syfy ha cancelado 'Chucky'. La serie, que se estrenó el 12 de octubre de 2021, no regresará para una cuarta tanda pese a la campaña de apoyo que se generó en redes sociales hace unos meses pidiendo su renovación.

'Chucky'

"Estoy destrozado por la noticia de que 'Chucky' no regresará para una cuarta temporada,", explicaba Don Mancini, creador y productor ejecutivo de 'Chucky' y de la franquicia cinematográfica. "Me gustaría agradecer a UCP / Syfy / Peacock / Eat the Cat, a nuestro increíble reparto y equipo de Toronto -los mejores del negocio- y, finalmente, a nuestros increíbles fans, un gran y sangriento abrazo. Sois increíbles.".

La noticia de la cancelación de la ficción llega cuatro meses después de que se emitiera la segunda parte que completaba la tercera temporada. Para ello, NBCUniversal decidió emplear tanto Syfy como USA Network como ventanas para la emisión de los últimos episodios de 'Chucky'. Además, Don Mancini ya tenía ideas para esa cuarta tanda de la serie, pues el pasado mes de abril reveló que era "algo que de verdad le gustaría hacer".

Así fue la tercera temporada

'Chucky' se emite en España a través de la cadena de pago Syfy, donde se han podido ver todos los episodios de la serie. Es más, el pasado 22 de agosto se estrenaba con un episodio doble la segunda parte de la tercera tanda, mientras que todos los capítulos previos están disponibles bajo demanda en Universal+. En esta recta final de 'Chucky', el muñeco diabólico llevaba a Jake, Devon y Lexy a Washington D.C., donde se infiltraba en la Casa Blanca para aterrorizar a la familia del presidente.