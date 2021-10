Las cenas de 'First Dates' están llenas de momentos incómodos, de esos en los que el protagonista y, sobre todo, su acompañante desearían que se apagasen las cámaras. Esto es lo que le sucedió a Silvia, una de las participantes del dating de Cuatro. La catalana se tragó un chicle durante su cita y sorprendió a su compañera de mesa con sus disparatadas declaraciones.

Silvia y Victoria, en el restaurante de 'First Dates'

"A ver tía, ¿de dónde has salido por favor?", dijo Victoria a Silvia cuando esta última aseguró que no comía pan durante las comidas. La respuesta de ella dejó todavía más desconcertada a la joven: " Soy muy rara, ¿no ves que soy de Cataluña?", afirmó Silvia, entre risas. Segundos después, la catalana volvió a sorprender a su cita: "¿Quieres flipar? Me he tragado el chicle, me he puesto nerviosa", aseguró.

El encuentro entre ambas continuó con otro momento cómico, ya que Victoria pidió a su cita que le hablara "todo en catalán a partir de ahora". En ese momento, un intento de la comensal por hablar en esa lengua provocó el ataque de risa de Silvia, quien, después de haberse tragado un chicle, preguntó alucinada: "¿Qué me has dicho?".

¡Muy fans de Victoria y Silvia! ???? #FirstDates27O https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/vaMSs1fxNs — First Dates (@firstdates_tv) October 27, 2021

"A mí me hicieron mal"

No contentas con haber protagonizado un momentazo en el formato presentado por Carlos Sobera, Silvia quiso compartir un secreto con su acompañante: "A mí me hicieron mal", comentó . La participante aseguró que le "hicieron rápido, con la luz apagada y sin ganas", una descripción que sorprendió a Victoria. Al parecer, esa circunstancia le afectó a sus cualidades, ya que, según ella no ve ni escucha bien.