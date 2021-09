Esperamos que Cupido no sea propenso a marearse en los barcos, ya que la segunda edición de 'First Dates Crucero' está calentando motores y lo hace anunciando un gran cambio que marcará el programa: Jesús Vázquez se embarca en la aventura de presentar el date show de Cuatro, sustituyendo a Carlos Sobera.

Jesús Vázquez, presentador de la segunda edición de 'First Dates Crucero'

"Me hace muchísima ilusión tomar las riendas de 'First Dates Crucero'. Como ya he dicho otras veces, 'First Dates' es uno de los programas, por no decir el programa, que más me gusta de todos los que se hacen ahora mismo en Mediaset España", explicaba el presentador ferrolano, mostrándose muy emocionado por las grabaciones en altamar.

"Me gusta mucho hacer programas de citas, datings, y este me encanta por el trabajo tan bueno que hace de visibilidad de toda clase de personas, de grupos sociales, de minorías y por la normalización de las relaciones humanas, sean del tipo que sean", explicaba también Vázquez, presumiendo de la diversidad que hay en el formato.

¿Por qué no sigue Sobera?

A pesar de que Carlos Sobera es la imagen por excelencia del programa de citas de Cuatro, el conductor ha explicado por qué no puede ponerse al frente de este formato. "Por razones de agenda me tengo que quedar en Madrid, en los estudios centrales de Mediaset España", aseguraba el baracaldés, haciéndonos pensar que debe quedarse en tierra por su labor en 'Secret Story: La casa de los secretos'.