Por Redacción |

Es complicado opacar un éxito tan rotundo e histórico como el logrado por la Selección Femenina de Fútbol de España en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, lo ha conseguido. Durante la entrega de las medallas tras la victoria sobre Inglaterra, las jugadoras fueron pasando sobre el escenario, saludando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la reina Letizia, a la infanta Sofía y a un pletórico Rubiales, que le propinaba un fuerte abrazo y un beso en la mejilla a cada una de ellas. Sin embargo, al llegar el turno de Jennifer Hermoso el gesto de complicidad traspasó una línea roja cuando el mandatario agarró la cabeza de la atacante y le plantó un beso en los labios.

Manolo Lama

El momento se hizo viral rápidamente y la propia Hermoso lo comentó en un directo de Instagram desde el vestuario. "", expresaba en tono distendido. Más adelante, en una entrevista concedida a Juanma Castaño en "El tertulión de los domingos", la futbolista intentaba restar importancia, en cierta medida, a lo sucedido: ". Solo puedo decir que ha sido el momento, la fusión del momento, y no hay nada más allá". Además, desde la RFEF, ante la avalancha de críticas por el comportamiento impropio de un presidente sobre una jugadora y, por tanto, trabajadora suya, se ha emitido un comunicado a EFE en el que

A pesar de esos intentos de apagar el incendio, en el programa de la Cadena COPE abrieron el debate acerca de lo sucedido, con numerosas voces contrarias a la actitud de Rubiales. "Me parece impresentable, y no me lo hubiera parecido si eso se lo hubiera hecho a Marco Asensio, Carvajal...", comentaba Siro López, secundado, entre otros, por Mónica Marchante: "El presidente de la Federación Española de Fútbol es un superior con respecto a Jenni Hermoso y le ha cogido con las dos manos la cara y le ha dado un beso en la boca. Eso no es que se han dado un pico, es diferente".

La opinión de Manolo Lama

Sin embargo, no toda la corriente de opinión circulaba en ese sentido. Antes de su habitual intervención acerca del Real Madrid, Manolo Lama quiso ironizar sobre el beso. "Me acabo de encontrar con Casillas y lo primero que he hecho es darle un beso en la boca gracias a lo que hicimos en las dos Eurocopas y el Mundial que nos dio. Espero que no os enfadéis", apostilló. "No, porque no eres jefe de Casillas", respondió Marchante. Y, para llevar más lejos la polémica, Lama soltó un comentario que no gustó ni entre sus compañeros: "Yo creo que los que se cabrean es porque nunca le han dado un beso a ellas".

"Joder, Lama", replicó secamente Miguel Rico. Por su parte, tras un incómodo "Vaya por Dios" ante el cruce de comentarios entre los tertulianos, Castaño intentó reconducir la situación en un programa que ya había empezado caliente con las declaraciones del propio Rubiales sobre el beso. "No hagamos caso de los idiotas y los estúpidos. Un pico de dos amigos celebrando algo... No estamos para gilipolleces. Con todo lo que he pasado, más gilipolleces y tontos del culo no. Vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo", expresaba el presidente, que descalificaba así a todos aquellos críticos con su comportamiento.