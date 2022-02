'A tu vera' sufrió un importante susto durante la gala del 5 de febrero. Los espectadores del programa dedicado a la copla, que se encuentra presentado por Alicia Senovilla y que se emite en Castilla-La Mancha Media, fueron testigos de cómo una de sus concursantes se desmayaba en directo. Sandrina, que buscaba mantener su plaza en el reto final, se mostró muy agobiada durante toda su actuación.

Susto enorme ayer en el programa @atuveraOficial cuando #Sandrina se jugaba pasar a la final del concurso. Se desmayó lo que provoco una crisis en su madre en la grada. El programa ha comunicado que todos están bien, pero... vaya susto #television #ULTIMAHORA pic.twitter.com/TGFJbIEawi — TVMASPI (@sebas_maspons) February 6, 2022

La noche no comenzaba con buen pie para Sandrina, cuya "Mi jaca" no solo no convencía al jurado, sino que en los ensayos se veía que tampoco había sido explotada por completo, recibiendo broncas de la dirección. La concursante se enfrentaba a Jonathan por un puesto en la final, pero los nervios que acumulaba desde el inicio de la gala le jugaron una mala pasada. A los pocos segundos de comenzar su actuación, tuvo que parar y era incapaz de remontar, pidiendo empezar de nuevo el reto.

Aunque finalmente conseguía volver a encauzar la canción, cuando finalizaba su parte y comenzaba la de su compañero, se apartaba del escenario realizando aspavientos por su fallo. En ese momento, Sandrina caía al suelo y sus compañeras corrían a socorrerla. Este susto provocaba una crisis nerviosa a su madre, que se encontraba entre el público. "Mi madre. "¡Mi madre, mi madre! ¡Que estoy bien!", gritaba Sandrina desde el escenario. En ese momento, la cámara enfocó a una parte vacía del escenario, mientras de fondo se escuchaba a Sandrina repetirle a su madre que ella estaba bien.

El comunicado del programa

"Estamos un poco sorprendidos", retomaba Alicia Senovilla. "A Sandrina los nervios le han jugado una mala pasada y nos marchamos y les esperamos el próximo sábado", despedía la presentadora el concurso. Horas después, el programa emitía un comunicado en el que tranquilizaba a todos los espectadores: "Después de lo ocurrido en el final de gala de hoy, desde 'A tu vera' queremos mandar un mensaje de tranquilidad y comunicar que Sandrina se encuentra bien. La semana que viene os mantendremos informado y sabremos el desenlace del reto final".