Por Joan Centelles Martínez |

Este jueves 5 de septiembre, 'Gran Hermano' volverá a abrir las puertas de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra para recibir a nuevos concursantes que traten de hacerse con el maletín. Antes de dar el pistoletazo de salida, Telecinco lleva tiempo promocionando la vuelta del formato con algunos de los grandes momentos vividos dentro de la casa, aunque parece ser que a sus protagonistas no les ha sentado del todo bien.

Jorge Berrocal y Nuria 'Fresita' de 'GH 1' y 'GH 5', respectivamente

Jorge Berrocal, participante de la primera edición de 'Gran Hermano',. En todo este tiempo, la cadena ha utilizado las imágenes del momento más recordado de su paso por el concurso. Fue cuando su compañera María José Galera , de quien se enamoró dentro de la casa, fue expulsada, cuando pronunció el mítico: "".

Después de que Telecinco utilizara este meme en alguno de sus anuncios de la vuelta de 'GH', Berrocal se mostraba tajante con ellos en las redes sociales: "Hacéis una campaña publicitaria de más de un mes con mi imagen, 24 años después, sin pagar ni un céntimo y no tenéis el atisbo, o al menos de preguntar, para invitarme al evento de presentación del nuevo 'GH'", se quejaba el exconcursante, haciendo alusión a que no fue invitado a la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz como sí hicieron con Ismael Beiro (su compañero de 'GH 1'), Adara Molinero, Pedro Oliva o Marta Peñate, que apadrinaron el evento. "Hay que tener los huevos muy gordos", les dedicaba finalmente en un tuit.

La ganadora de 'GH 5' también se suma

Las reacciones no se hicieron esperar y otra ex gran hermana se sumaba a las quejas de Berrocal. Nuria Yáñez, más conocida como "Fresita", ganadora de la quinta edición de 'GH', respondía al mensaje: "A mí me hicieron igual... No tienen vergüenza". Ante estas palabras, Berrocal contestaba a Yáñez dándole la razón y amenazando con tomar medidas legales contra ellos: "Cero. Ni la conocen. La cesión de derechos de imagen no se firma de por vida. No sé yo qué pasaría si esto cae en manos de abogados". "Pues ya sabes, al lío... Porque ya está bien", lo animaba "Fresita" en otra respuesta al tuit.