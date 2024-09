'Gran hermano 19' anuncia a su primera concursante en el FesTVal 2024

Por Beatriz Prieto |

Con septiembre inaugurado, las cadenas de televisión ya han empezado a sumar sus grandes apuestas a sus respectivas parrillas y, estos días, presentan algunas de ellas en el marco del FesTVal. Ese es el caso del regreso de 'Gran Hermano' que, en plena rueda de prensa la tarde del lunes 2 de septiembre, confirmaba el nombre de su primera concursante, aún sin tener el casting completamente cerrado.

Jorge Javier charla con Maica tras anunciar su fichaje como concursante de 'Gran hermano 19'

En plena rueda de prensa, los encargados de la cita, con Jorge Javier Vázquez al frente,que, aparentemente, estaba entre el público. No obstante, el presentador del realityen medio de los aplausos del público presente. De hecho, después de abrazar a Vázquez e Ion Aramendi e incluso bebió algo de agua.

"Esto es muy fuerte", soltaba finalmente la ahora concursante, natural de Cartagena, Murcia, y de 25 años de edad, que apenas pudo contener el llanto en su breve conversación con Vázquez en el escenario. "Yo me creía que no iba a entrar, porque me dijeron que no", confesó Maica, para después reconocer que, por ello, "he llorado mucho, porque me veía dentro ya". "Soy una persona muy positiva, visualicé mucho y siempre voy a por mis sueños. Y cada fase de casting la he hecho con una ilusión y una emoción que jamás había vivido", explicó la murciana, agradecida por lo "superbien" que la habían acogido en el proceso y "he conocido a un equipo maravilloso que se lo curra muchísimo".

💥 BOMBAZO en el @FesTVal 💥

Maica, ESTÁS DENTRO de 'Gran Hermano' pic.twitter.com/AzfrePUKu1 — Mediaset España (@mediasetcom) September 2, 2024

El segundo, en 'El diario de Jorge'

Maica encabeza así la lista de concursantes de un casting, que como avanzaron en la misma rueda de prensa, "no está cerrado" hasta la gala inaugural. No obstante, ese mismo día se dará a conocer a la segunda persona afortunada que seguirá los pasos de la murciana dentro de la casa de 'Gran hermano', durante la emisión de 'El diario de Jorge'.

Ya los habéis escuchado, en 3 días les pondréis cara ?????



???? GRAN ESTRENO, este jueves a las 22:50h en @telecincoes pic.twitter.com/OPnTHor5Yw — Gran Hermano (@ghoficial) September 2, 2024

Además, prácticamente al mismo tiempo, el reality lanzaba una promo con los perfiles de varios de los futuros concursantes y sus voces distorsionadas. "Estoy feliz de haber llegado hasta aquí", declaraba uno, mientras otra aseguraba que el programa "ya forma parte de mí". "Si consigo ser concursante de 'Gran hermano', moriré de amor", manifestaba otra, a la que se sumaba la promesa de no dejar "indiferente a nadie" o "revolucionarlo todo" en el reality.