Por Beatriz Prieto |

A tres días de su gran regreso al prime time de Telecinco, 'Gran Hermano'presentó la que será su décimo novena edición en el FesTVal de Vitoria el lunes 2 de septiembre. Una cita encabezada por sus presentadores, Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi, además de exconcursantes del formato y profesionales de Mediaset y Zeppelin, que adelantaron algunos de los contenidos de este gran retorno del reality más icónico de la televisión.

Presentación de 'Gran hermano 19' en el FesTVal

"La expectación es grandísima y", aseguró Jaime Guerra en la cita, sobre una gala inaugural, el 5 de septiembre, en la que "va a haber una infinidad de sorpresas desde la primera gala" del reality, que. El director de Producción de Contenidos de Mediaset España señaló además que el casting de "casi 100.000 personas" había dado lugar a "unos concursantes con muchas ganas de divertirnos". Miguel Martín, director general de Zeppelin, compartió el mismo entusiasmo por "una edición alucinante, con un casting muy sorprendente":".

"Cuando lanzamos la primera promo, se colapsó el sistema con 20.000 registros la primera noche. Nos dimos cuenta de que no nos equivocamos, que 'Gran hermano' tenía que volver", declaró María Zambrano. La directora de Reality y Dating de Mediaset recalcó que "hasta la gala del jueves, el casting no está cerrado" y animó a guardar "la esperanza". Floren Abad, productor ejecutivo del programa y voz del Súper, también recordó dicho casting, al que muchos se presentaron porque "me han dicho que doy el perfil". "Y me sorprende, porque llevo años y todavía no sé cuál es el perfil. Este año ha sido muy difícil hacer la selección porque al haber estado un tiempo sin hacerse, ha habido un tapón", añadió el productor.

Tres galas semanales

Con exconcursantes como Adara Molinero, Marta Peñate o Suso Álvarez presentes, Vázquez recordó ese pasado del reality en el que "fueron anónimos, entraron en un reality y todos nos han dado momentos inolvidables en televisión". "Hemos llegado a un punto en televisión en el que digo: necesito conocer gente nueva y ver qué puede pasar con ellos", añadió el presentador.

Por su parte, Aramendi se declaró fan del reality "desde la primera edición": "Para mí son familia, también todos los que han pasado por la casa y forman parte de este programa. El resultado va a ser magnífico y el debate del domingo también va a ser clave, con muchas sorpresas". Él vasco confirmaba así que estaría a cargo de las citas de los domingos, mientras que Vázquez será el maestro de ceremonias de los martes y jueves, al menos en las primeras semanas, con el fin de que el público vaya conociendo a los concursantes.

"Hay que vivirlo a tope"

Algunos exconcursantes de la historia de 'Gran hermano' en la presentación de la 19º edición

"'Gran hermano' me cambió la vida y el consejo que doy a los concursantes es que sean reales y que digan todo, que la caguen, que eso gusta mucho", declaró Peñate, al recordar su experiencia en la décimo sexta edición. "Hay que vivirlo a tope y ojalá pudiera vivirlo todo el mundo", se sumó Molinero, sobre un programa que, para Álvarez, "fue un salto cuántico, cuando sales y te ves, es un aprendizaje tremendo". "Ya era hora de que volviera y que venga una nueva generación, que la gente ya está harta de nosotros", añadía el exconcursante, antes de que se presentara a la primera afortunada en convertirse en parte de dicha "nueva generación".