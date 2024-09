Por Beatriz Prieto |

Agosto ha terminado y, con septiembre, ha arrancado oficialmente la temporada televisiva 2024/2025 tras la pobre audiencia que siempre deja tras de sí la más "ociosa" época estival. La recta final de agosto, de hecho, ya ha ido trayendo algunas de las novedades que aterrizarán en las cadenas en esta primera parte de la temporada, más aquellas ya anunciadas para los siguientes meses, a las que seguramente irán incorporándose nuevos programas a medida que se acerque el 2025.

La 1

'La ruta Morancos'

Como cada año, con concursos, temáticas musicales y gastronómicas, además de docurealities o magazines, entre otras opciones. Nuevas apuestas se mezclan este año con un considerable número de formatos que vuelven a la pantalla y que, como es habitual, serán presentadas al público. Todo un amplio abanico de ofertas para atraer a un público que parece evitar cada vez más a la televisión lineal y que, en este inicio de septiembre,

Entre las novedades de Televisión Española para La 1 de cara a esta nueva temporada, la que seguramente genera más expectación es el programa de David Broncano, una especie de "spin-off" de 'La resistencia' que se llamará 'La revuelta'. Este pasará a ocupar la complicada franja del access contra 'El hormiguero' tras su salto desde Movistar+, donde la entidad pública también ha "pescado" 'That's My Jam', con Arturo Valls, para su emisión en abierto, tras iniciar sus grabaciones a finales de junio.

El formato de Broncano y compañía encabeza una lista de novedades entre las que se incluyen varios concursos: el talent show de copla que se anunció a finales de julio y que, de momento, tampoco tiene un nombre oficial; el concurso culinario 'El gran premio de la cocina', a cargo de Lydia Bosch y Germán González y destinado a las mañanas de La 1; y 'La conexión', presentado por Lara Álvarez, en el que el objetivo es buscar la conexión existente entre todas las respuestas de cada entrega. A ellos se suma también el programa 'La ruta Morancos', que ya ha iniciado su promoción con los hermanos César y Jorge Cadaval recorriendo pueblos en su particular Camino de Santiago.

Asimismo, Televisión Española también ha anunciado la recuperación de dos formatos: '59 segundos', mítico espacio de debate que vuelve al prime time de RTVE dos décadas después con Gemma Nierga como moderadora y que incluye la participación del público en directo; y 'Jeopardy', programa que regresa 16 años después de su fallido debut en Antena 3, por entonces con Carlos Sobera, cuyo testigo toma el exconcursante de 'Pasapalabra' y de 'Supervivientes 2016', Paco de Benito, en las tardes de La 1. Novedades que vendrán acompañadas por los ya familiares programas de la cadena pública: la cita del Benidorm Fest 2025, 'MasterChef 13', 'MasterChef Celebrity 9' y 'MasterChef Junior 11', además de la nueva temporada de 'Mañaneros' que arrancó el 26 de agosto con Adela González.

La 2

'Órbita Laika'

En el caso de La 2, por el momento no se han anunciado novedades para incorporar a su parrilla, aunque la cadena pública si prevé recuperar varios de sus formatos más veteranos y exitosos, empezando por el ya más que asentado 'Órbita Laika', cuya décima temporada inició sus grabaciones a finales de junio con Eduardo Sáenz de Cabezón de nuevo al frente.

Por su parte, los programas divulgativos 'El condensador de fluzo', capitaneado por Juan Gómez-Jurado, y 'Los pilares del tiempo', a cargo de Leonor Martín y Lidia San José, volverá con su quinta y cuarta temporada, respectivamente. Cerrando la lista de regresos, esta temporada La 2 recupera 'La matemática del espejo', el programa de entrevistas con el periodista Carlos del Amor, que suma su quinta temporada con nuevos invitados. Por su parte, Aitor Albizua regresa con nuevos programas de 'Cifras y letras' a partir del 2 de septiembre en su horario habitual.

'El condensador de fluzo' (T5) - Sin fecha

'La matemática del espejo' (T5) - Sin fecha

'Los pilares del tiempo' (T4) - Sin fecha

'Órbita Laika' (T10) - Sin fecha

'Cifras y letras' (T2) - 2 de septiembre

Antena 3

Los concursantes de 'El desafío 5'

Con el regreso de 'Espejo público' y 'El hormiguero', con su vigésima temporada, marcadas en el calendario para este mismo lunes 2 de septiembre, una semana después de iniciar la nueva temporada de 'Y ahora, Sonsoles', Antena 3 afronta el nuevo curso televisivo con otras apuestas de entretenimiento veteranas y exitosas, como son 'El desafío 5', 'La Voz 2024', 'La Voz Kids 2025' o 'Tu cara me suena 12' en la recámara, a las que sumó 'El 1%' con su renovación a comienzos de julio.

La principal cadena de Atresmedia, de hecho, ya ha anunciado varias novedades de este mismo género para su parrilla, empezando por 'López y Leal contra el canal', con sus presentadores Iñaki López y Roberto Leal, cuya fecha de estreno se ha marcado para el 4 de septiembre. Juanra Bonet sumará otro concurso a su trayectoria profesional con 'Juego de pelotas', en la que las respuestas correctas evitan que los concursantes sean arrojados a una piscina por pelotas gigante; mientras que la adaptación de '¡Salta!' inició su fase de casting a finales de junio, sin dar a conocer por ahora a su presentador.

Más familiar para los espectadores puede resultar 'Traitors', programa cuya versión española estrenó HBO con famosos, pero que ahora adaptará Atresmedia con un grupo de concursantes anónimos que tratarán de descubrir a los tres traidores que se ocultan entre ellos. Asimismo, la compañía ha reforzado su confianza en Joaquín Sánchez con dos programas más: el exfutbolista y su mujer, Susana Saborido, protagonizan el especial 'Emparejados' con Jesulín de Ubrique y María José Campanario; además de 'Capitán América', en el que la pareja y su familia recorren lo estados más famosos de la Costa Oeste de Estados Unidos, cuyo rodaje se llevó a cabo este verano.

Cuatro

Quién quiere casarse con mi hijo

La vigésima temporada de 'Cuarto milenio', la sexta de 'Todo es mentira' o los programas de Jesús Calleja, 'Planeta Calleja' y 'Volando voy', son las apuestas veteranas que regresan esta temporada a Cuatro, a las que se ha incorporado también 'Martínez y hermanos' tras su renovación por una segunda temporada. La cadena "menor" de Mediaset España ha anunciado hasta la fecha una novedad, 'Todos a por ti', que se suma a la carrera profesional de Sobera, quien estará al frente de este formato en el que el concursante principal y 15 de sus personas más cercanas trataran de acumular un bote a lo largo de 12 preguntas.

No obstante, esta no es la única incorporación a Cuatro que se prevé en los siguientes meses, puesto que la cadena roja también ha anunciado varios "regresos" televisivos. Para empezar, el próximo lunes 9 de septiembre, vuelve Luján Argüelles con una nueva temporada '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', programa que no se emitía desde finales de 2017. Asimismo, desde el pasado 26 de agosto, las tardes de Cuatro están amenizadas con el regreso de 'Lo sabe, no lo sabe', presentado ahora por Xuso Jones, quien toma el relevo de Bonet a cargo de un concurso cuya anterior edición concluyó en 2013. Ya para terminar, queda '¡Boom!', programa que regresa de la mano de Mediaset a las tardes de Cuatro, después de su etapa en Antena 3, con Christian Gálvez como presentador.

Telecinco

'Got Talent 10'

La segunda temporada de 'TardeAR' dio el pistoletazo de salida a la temporada televisiva en Telecinco el pasado 26 de agosto, junto al estreno de 'Babylon Show', dos días después de emitir sin éxito la primera entrega del programa de Joaquín Prat, 'Dinastías'. La principal cadena de Mediaset España afronta así un curso complicado sin prescindir de formatos más que veteranos en el horizonte, como son 'Got Talent España', que arranca su décima temporada el 7 de septiembre, la octava edición de 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes 2025'.

Asimismo, este arranque de temporada está marcado especialmente por el regreso de 'Gran Hermano', con Jorge Javier Vázquez como capitán de las galas principales e Ion Aramendi a cargo de los debates, a partir del 5 de septiembre. El reality de anónimos regresa a Telecinco siete años después, al igual que vuelve 'El rival más débil' un día antes, tras veinte años de parón. Cerrando esta breve lista se encuentra 'Hay una cosa que te quiero decir', programa que Telecinco recupera casi una década después de su última emisión, de nuevo confiando en el liderazgo de Vázquez.

Telecinco también se ha lanzado a por algunas novedades, más allá de 'Babylon Show'. La cadena anunció este verano un nuevo programa para Risto Mejide en el prime time, 'Demos: el gran sondeo', donde analizarán temas de actualidad con una "muestra" de 350 personas en plató. También se suma al fanatismo por los programas de cocina con 'Next Level Chef', donde los chefs Francis Paniego, Marcos Morán y Rakel Cernicharo dirigirán y asesorarán a los concursantes. Para rematar, la cadena está preparando 'The Big Show', con Dani Martínez, un formato cuya grabación se llevará a cabo en Sevilla este otoño, con actuaciones musicales, monólogos y sketches.

LaSexta

'#Caso'

Al regreso de 'Aruser@s' con su séptima temporada el pasado 26 de agosto, se suma en laSexta, este mismo lunes 2 de septiembre, el arranque de la décimo novena temporada de 'El intermedio', de nuevo con El Gran Wyoming al frente, además del regreso de Iñaki López y Cristina Pardo a 'Más vale tarde' tras las vacaciones. Tan solo un día después, Alberto Chicote y su equipo vuelven a laSexta con la esperada novena edición de 'Pesadilla en la cocina', mientras que 'Salvados' también ha comenzado a promocionar su próximo estreno en la cadena verde, con la que será vigésimo primera temporada.

En el horizonte están también las nuevas entregas de la décimo sexta temporada de 'Equipo de investigación', que completa la lista de programas habituales de laSexta desde hace años. A ella se incorporarán, además, dos novedades: '#Caso', una serie documental de género true crime que aborda distintos sucesos mediáticos y escabrosos de las dos últimas décadas en España, con Carlos Quílez, Beatriz Osa y Cruz Morcillo; y 'El piano', programa musical presentado por Ruth Lorenzo, en el que un jurado compuesto por Pablo López y el británico Mika serán los encargados de elegir al mejor pianista aficionado de cada episodio.

Ten

'Ni que fuéramos shhh'

Tras un merecido descanso después de una breve pero satisfactoria temporada inaugural en Ten, la cadena de TDT recupera la locura de 'Ni que fuéramos Shhh' a partir del lunes 2 de septiembre. Con un plató que promete ser "más grande" y mejoras técnicas, el equipo de colaboradores liderado por María Patiño y formado por Belén Esteban, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés, Kiko Hernández, Lydia Lozano y Marta Riesco recibirá entonces a Pinocho, presunto hermano de Anabel Pantoja, además de a Pipi Estrada. Dos incorporaciones a las que, la pasada semana, se sumó otro nombre que promete revolucionar el formato aún más: Aída Nízar.

'Ni que fuéramos Shhh' (T2) - 2 de septiembre

Atresplayer Premium

'Drag Race España 4'

Nuevas reinas están ya preparadas para deslumbrar al fiel público de 'Drag Race España' que, muy pronto, prevé inaugurar su cuarta edición en Atresplayer Premium, de nuevo capitaneada por Supremme de Luxe. De hecho, aunque por el momento no hay fecha oficial de estreno, el habitual "Meet de Queens", especial donde se dan a conocer a las concursantes, está ya marcado en el calendario para el próximo domingo 8 de septiembre, a las ocho de la tarde. Un aperitivo de la nueva temporada, en la que Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi repiten como jueces, y que incluirá la visita de Leticia Sabater, tal y como dio a conocer FormulaTV en exclusiva.

'Drag Race España' (T4) - Sin fecha

Max

'Pekín Express'

Max también se sube al carro de los programas con una apuesta ya conocida para parte del público español, puesto que su última edición se emitió hace ocho años en laSexta: 'Pekín Express'. La plataforma recupera este formato aventurero en una séptima edición en la cual han confiado en Miguel Ángel Muñoz para el papel de presentador.

Tras un rodaje que se llevó a cabo la pasada primavera, será en los próximos meses cuando descubramos cómo ha ido la carrera de sus catorce concursantes, divididos en parejas, varias de ellas con lazos familiares: Octavi Pujades y su hija Alicia; Miriam Díaz-Aroca y su hija, María Grant; y los cuñados Alba Paul y Álex Domènech. Con ellos competirán también otros cuatro dúos, formados por la amistad: Gonzalo Miró y Ángel Díaz; Alex de la Croix y Guillermo Camas; Canco Rodríguez y David Pulido; y Gemma Mengual y Gisela Morón.

'Pekín Express' - Sin fecha

Movistar Plus+

'El consultorio de Berto'

Después de la marcha del equipo de 'La resistencia' a Televisión Española o de cancelaciones como la de 'Showriano' o 'That's My Jam', la lista de programas de Movistar Plus+ se ha quedado por ahora más bien escueta, empezando por el regreso de 'El consultorio de Berto' con su segunda temporada, que arrancará con un programa especial con Andreu Buenafuente como invitado.

El programa a cargo de Berto Romero, nacido de la popular sección del humorista en el difunto 'Late Motiv', regresa el próximo 9 de septiembre, mientras que el veterano 'Ilustres ignorantes', cuyo equipo ya acumula dieciocho temporadas a sus espaldas, también prevé un estreno inminente, dado que la grabación del arranque de la temporada se lleva a cabo este lunes 2 y el martes 3 de septiembre, en el Teatro Alcázar de Madrid

'El consultorio de Berto' (T2) - 9 de septiembre

'Ilustres ignorantes' (T18) - Sin fecha

Netflix

'Soy Georgina'

Fuera de la ficción, Netflix también tiene entre sus próximos lanzamientos varios programas con toque español. El próximo miércoles 18 de septiembre, de hecho, la plataforma de streaming estrenará la tercera temporada del docureality 'Soy Georgina', donde se mostrará cómo la influencer y empresaria, mujer de Cristiano Ronaldo, descubre cómo es vivir en Arabia Saudí tras afrontar la mudanza a un Riad a causa del fichaje del futbolista por el Al Nassr, entre otras cosas.

Netflix también ha anunciado dos novedades más fuera de la ficción española. Por un lado, el popular reality 'Too hot to handle' tendrá su versión española con Alba Carrillo como "falsa presentadora", puesto que tan solo será la imagen del programa y su trabajo podría ser más bien de narradora, pese a que todavía se desconoce su labor real. Por otro, Dabiz Muñoz ha acordado el desarrollo de un docureality con el nombre de 'Univerxo Dabiz', producción que irá más allá de la figura de cocinero, grabará su día a día y su lado más íntimo, además de "los entresijos de su UniverXO creativo, su expansión internacional y mucho más".