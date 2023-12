Por Almudena M. Lizana |

El 6 de diciembre de 2023, Dave Zulueta visitó la Academia de 'Operación Triunfo 2023' para darles un choque de realidad a los concursantes del talent show producido por Gestmusic. El cantante, que participó en 'OT 2018', ha anunciado durante su charla con los participantes que se retira y deja la música.

Dave Zulueta en 'OT 2023'

, ojalá y os deseo mucha suerte a todas", explicaba Zulueta, contando también cómo se había desenamorado de la profesión con el paso de los años por culpa de las dificultades de vivir de su arte. El gaditano afincado en Barcelona se ofreció para ayudar a todos una vez saliesen del programa y aprovechó para darles algunos consejos.

"Lo único que os voy a decir que no hagáis cuando salgáis... Bebed, follad, todo con método, como decía Lola Flores, disfrutad de la vida, disfrutad de la fama esta que tendréis al principio... Disfrutadlo todo mucho, pero no vayáis a 'El hormiguero'", pedía Dave Zulueta, desatando la risa de todos los compañeros excepto de Juanjo Bona, que mantenía el semblante serio y ha sido el único que no ha aplaudido el "consejo" del extriunfito.

Solo cinco personas hetero

"Gran consejo", saltaba Salma Díaz, riendo. Durante la charla, Dave Zulueta ha preguntado quiénes eran los "heteros" de la edición, provocando que tan solo Naiara, Denna, Alex Márquez, Lucas Curotto y Omar Samba levantaran la mano. "Muy bien, los heteros también tienen derecho a cosas", bromeaba el artista.