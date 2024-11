Por Redacción |

El 31 de octubre de 2024, 'El hormiguero' arrancó con un emotivo mensaje de Pablo Motos dedicado a lo que está ocurriendo con la DANA, pidiendo la unidad de los ciudadanos. "Deberíamos hacer un esfuerzo real por estar unidos, aunque solo sea para esto, y tener memoria y determinación, dentro de unos meses, cuando se nos haya pasado el shock", comentaba el presentador. Tras esto, Motos recibió a Belén Esteban y, para terminar el programa, el de Requena recibía a sus tertulianos de actualidad para cerrar con el habitual debate de los jueves.

Juan del Val en 'El hormiguero'

Como era de esperar,, con una Nuria Roca visiblemente emocionada por lo que está ocurriendo. El último asunto del que hablaron en la mesa de actualidad fue. "Demuestra la bajeza... En un día de luto como ayer, el Gobierno y sus socios suspenden el pleno, menos un punto, porque", empezaba el presentador.

"PP, Vox y Compromís se ausentaron del Congreso, pero el resto sí siguieron con el debate, dando para mí una muestra de glotonería institucional que no puedo entender. Se podría haber hecho en cualquier otro momento", añadía Cristina Pardo. "Tendrían que haber parado por sensibilidad, lo que demuestra una vez más que no la tienen", decía Roca.

"Por ponerle un nombre, es una inmoralidad. Pararon una sesión de control, interrumpen todo eso, menos una votación. (...) Son tan inmorales que saben que dentro de dos semanas, es por un cuarto de hora de más de sueldo. Me parecen tan enormemente miserables que me da vergüenza, me parecen vomitivos", exponía Juan del Val. "Fue una muestra de lo alejados que están de la realidad de la peña, están alejados de la calle porque no se exponen", continuaba Pardo, antes de que Pablo Motos enumerase a la lista de los once candidatos para integrar el Consejo de Administración de RTVE.