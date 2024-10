Por Fernando S. Palenzuela |

La información sobre la DANA centró la información durante la jornada del 30 de octubre. Los terroríficos resultados de esta gota fría fueron narrados en los diferentes magacines y noticieros e incluso otros programas viraron sus contenidos con el propósito de ofrecer la última hora sobre lo que estaba ocurriendo en Valencia y algunos puntos de Albacete, Cuenca y Andalucía.

Noelia, la participante de 'Demos. El gran sondeo' desaparecida

En esta línea se situó Telecinco con ' Demos. El gran sondeo ', donde el programa de Risto Mejide . "Hoy va a ser una noche complicada. Lleva siendo un día complicado para muchísima gente", comenzaba el presentador, enviando un mensaje de solidaridad y pésame a las víctimas de la catástrofe, especialmente a aquellos que habían perdido a sus seres queridos.

Lo que la audiencia no se esperaba era que Risto Mejide contara una experiencia personal sobre lo que se estaba viviendo en diferentes puntos de la geografía española: "Con su permiso y sin que sirva de precedente, porque aquí yo soy el que menos pinta, lo importante es la gente que ha venido a explicar su historia. Yo os voy a decir una cosa: hoy...". Sin embargo, su voz se quebraba y era incapaz de seguir hablando.

"Hoy ha sido un día complicado para mucha gente y quizá yo he vivido un trocito muy pequeño de esa angustia que debe estar viviendo esa gente. Los que me conocéis sabéis que tengo familia en Valencia", explicaba Risto Mejide, que volvía a romperse y tenía que parar unos segundos antes de continuar hablando. "Durante varias horas he intentado ponerme en contacto con ellos y ha sido imposible, las comunicaciones no funcionaban. Finalmente he podido saber que estaban todos bien y he podido experimentar en mis propias carnes lo que mucha gente está experimentando".

Una ausencia en las gradas

Nada más comenzar 'Demos. El gran sondeo', Risto Mejide aparecía sentado en la grada de 30 años, desde donde iniciaba el programa con una triste noticia: "Hoy tendríamos que ser 300 en estas gradas y, sin embargo, somos 299. Aquí donde estamos sentados tendría que estar Noelia Revenga, nuestra ciudadana de 37 años que, a estas horas, todavía no ha sido localizada". En pantalla se veían imágenes de Noelia en diferentes intervenciones, mientras que el presentador le dedicaba a ella y a "todos los desaparecidos" el programa.