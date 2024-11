Por Redacción |

La DANA sigue sobre España y la emergencia meteorológica todavía no ha llegado a su fin. La gran catástrofe que se está viviendo en el país está provocando incontables daños y ya ha dejado, al menos, 158 muertos, la gran mayoría en Valencia, así como decenas de desaparecidos, de los que todavía no se conoce una cifra exacta.

Mientras tanto,, difundir maneras de ayudar desde otros puntos del país o intentar localizar a los desaparecidos. Carmen Alcayde ha sido una de las personas que ha utilizado su Instagram para suplicar información sobre uno de sus familiares, desaparecido en Chiva.

"Si alguien sabe algo, por favor, que me escriba. Estamos desolados como tantas otras familias. Miguel Burdeos. El hermano de mi tía entre los desaparecidos. Estaba almorzando en Chiva y su coche está localizado por el barranco de Chiva", escribía la colaboradora de televisión.

Una vuelta complicada

"Yo me vine a Madrid a trabajar en uno de los últimos AVE. Deseando volver con los míos y echar una mano en lo que pueda. Me siento impotente desde aquí, pero todavía no puedo volver hasta que no digan que podemos volver por carretera", explicaba la tertuliana, relatando cómo todavía no puede acudir a la zona afectada, a pesar de que está deseando hacerlo para ayudar a los suyos,