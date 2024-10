Por Beatriz Prieto |

Tras el paréntesis en la noche del miércoles 30 de octubre de 'El hormiguero' para dar lugar a la información de última hora sobre la trágica DANA que está arrasando zonas del sur y el levante, especialmente la Comunidad Valenciana, Pablo Motos no eludió la situación en el arranque de la emisión del jueves. El presentador aprovechó su ventana para hablar de la situación en su tierra y lo cerca que le tocaba, además de para lanzar un mensaje a la audiencia antes de cerrar la fatal semana con la visita de Belén Esteban.

Pablo Motos y Belén Esteban en 'El hormiguero'

"Aunque sea con un nudo en el estómago, esta noche lo vamos a pasar bien, porquepara salir adelante en medio de tanta angustia, tanto dolor y tanta desesperación", arrancó el presentador. Tras recordar su origen valenciano, Motos compartió quee incluso que "anoche mi mejor amigo se libró porque llevaba mi coche, que es alto, y se pudo refugiar hasta que lo sacó el ejército".

"Otro de mis amigos está desaparecido y todavía no sabemos nada de él, aunque tenemos la esperanza de que esté en algún sitio incomunicado", desveló el presentador, consciente de que "la vida sabe cómo hacerte sentir frágil y vulnerable cuando todo va a cambiar para ti". "Hoy mucha gente, que podríamos ser cualquiera de nosotros, está así: desolada, sin futuro, sin sus cosas, sin sus sueños y sin sus seres queridos, que eso es lo peor, eso es lo insoportable", prosiguió el valenciano. Motos mencionó entonces que "los muertos que no hemos visto, porque las televisiones han tenido la delicadeza de no sacarlos, ellos sí los han visto", algo que "debe ser duro, porque que se te vaya un ser querido de esta forma es difícil de superar".

"Un esfuerzo real por estar unidos"

"No solo se han roto las paredes y los techos, se ha roto la sensación de seguridad. Todas las tonterías que nos preocupaban ayer, se las ha llevado la tormenta y ahora estamos todos en el mismo sitio: en el '¿y ahora, qué?'", continuó Motos. El presentador apuntó que, "aunque tengamos dolor, sabemos que lo podremos remontar casi todos, aunque no todos" y señaló a "la gente mayor, que tiene el cuerpo cansado y que no les queda mucha vida por delante, no lo podrán superar si no les ayudamos de verdad".

"Y cuando digo de verdad, es que todos sabemos que cuando pasen unos meses, aparecerá la cruda realidad", prosiguió Motos, antes de recordar otras catástrofes como el volcán de la Palma, tras el cual "muchas familias siguen sin ver un euro de las ayudas concedidas y continúan viviendo gracias a la solidaridad de sus vecinos y de sus familiares". "Esto, los ciudadanos, no lo tendríamos que permitir. Deberíamos hacer un esfuerzo real por estar unidos, aunque solo sea para esto, y tener memoria y determinación, dentro de unos meses, cuando se nos haya pasado el shock", animó el presentador.

Cada minuto de vida es un regalo y estamos aquí para celebrarlo ?? #BelénEstebanEH pic.twitter.com/yZtaNd1GeZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 31, 2024

"Cada minuto es un regalo"

El valenciano abordó el "terreno de lo humano" para recordar el rescate en helicóptero de una mujer con sus mascotas, "una prueba de la grandeza humana, de lo valientes que podemos llegar a ser ser cuando luchamos por los nuestros". Asimismo, el presentador mencionó al "rescatador que arriesga a su vida" para salvarlos: "Nos está diciendo que nos duele el dolor de los demás y que somos humanos aunque muchas veces tenga que venir una desgracia para que lo recordemos". "Si tenéis a alguien cerca y lo queréis, abrazadlo. Cada minuto de la vida es un regalo, y estamos aquí para celebrarlo, que es lo que vamos a hacer aquí esta noche", remató Motos.