Para combatir el estrés de los ciudadanos en las fechas navideñas, la empresa pública de transportes de la ciudad alemana de Berlín ha decido vender unos tickets especiales. Así, ha creado unos billetes, válidos para el metro y para el autobús de la ciudad, que llevan cannabis. De esta manera tan curiosa pretenden reducir el estrés de los viajeros.

Miguel Ángel García, en 'Telediario 1'

El corresponsal de Televisión Española en Berlín, Miguel Ángel García, quiso comprobar si esto era cierto y se personó en una estación de metro de la ciudad. Tal y como contó para el telediario de la cadena, los billetes se pueden utilizar durante todo el día y tienen un módico precio de 8,80 euros. El ticket es una especie de oblea, por lo que el papel es comestible, a la que se le añaden tres gotas de cannabis.

El portavoz de 'Telediario 1' asegura que "lo puede comer cualquiera, incluso un niño". "El aceite de cannabis tiene, al parecer, efectos relajantes" declaró al corresponsal. García quiso comprobar de primera mano a qué sabía el ticket y no dudó en probarlo. "Un aspecto muy apetecible no tiene", decía antes de hincarle el diente. "El sabor no es exactamente un pastel de navidad y, sobre los efectos, bueno, ya se verá", concluía tras llevárselo a la boca en varias ocasiones.

¿Una estrategia del nuevo Gobierno?

El empresario aseguró que no se trata de una promoción a favor de las próximas reformas. El nuevo Gobierno alemán, con Olaf Scholz al frente, legalizará el cultivo, producción, venta y consumo de cannabis para su consumo recreativo. Si finalmente se lleva a cabo, esto supondrá una nueva fuente de ingresos para la hacienda alemana.