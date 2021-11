La era de internet no solo se caracteriza por tener un sinfín de información a golpe de clic, aunque también sirven para exponer las carencias y problemas a los que se enfrenta la sociedad. La cadena pública informó en el 'Telediario 2' que el espacio había sido víctima de un "hackeo masivo", aunque no había ocurrido realmente. Lo curioso fue que, segundos antes de que comenzase la pieza, un fallo técnico terminó mostrando una imagen completamente en negro, donde solo podían apreciarse los rótulos.

Ana Roldán, en 'Telediario 2'

La noche del jueves 4 de noviembre, Ana Roldán estaba a los mandos de la segunda edición del informativo, cuando daba paso a un vídeo que narraba el viaje de la reina Letizia a Paraguay. Tras unos breves segundos, las imágenes dejaron de verse y escucharse, provocando que la realización diese paso a plató abruptamente, pero con una peculiaridad, cuanto menos, anecdótica.

La noticia que iba a narrarse justo después tenía que ver con una campaña que emula un ciberataque y, para ello, se decidió sobreimpresionar la etiqueta "#HackeMute" en pantalla. En ese momento, Roldán dirigió su mirada hacia otro plano, moviéndose por el plató de manera robótica y situarse en el lugar adecuado: "Hola, eh, vamos a intentar retomar la emisión aquí. [...] Cambiamos completamente de asunto", comunicó, no sin olvidarse de pedir disculpas por el fallo técnico.

La realidad de la situación

Realmente, el informativo no había sido víctima de un hackeo, sino que forma parte de la campaña "Activa la escucha". De esta manera, colaboraron asegurando haber sido afectados por ese particular ciberataque (aunque por una buena causa): "Hoy algunas redes sociales y este 'Telediario' han sido víctimas de un grupo de hackers", aseveró Roldán. Sin duda, las redes sociales no han dejado pasar esta curiosa anécdota y la reacción de la propia presentadora. Cosas curiosas del directo.