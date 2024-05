Los creadores de 'El problema de los 3 cuerpos' despejan la duda sobre su atípica renovación

Por Alejandro Rodera |

Netflix no se pronunció acerca del futuro de 'El problema de los 3 cuerpos' hasta el 15 de mayo, casi dos meses después del lanzamiento de la primera temporada. A lo largo de ese tiempo, se llegó a poner en duda el retorno de la serie, en cuya contra jugaba un presupuesto de unos 20 millones de dólares por episodio que no se había visto correspondido con una recepción masiva por parte del público. Sin embargo, al otro lado de la balanza estaba la extensión del laureado material original, la saga literaria de Liu Cixin, y la intención de los tres showrunners de llegar hasta el final.

"El impactante drama de ciencia ficción de David Benioff D.B. Weiss y Alexander Woo", señalaba el comunicado oficial de la plataforma, que, saltándose las convenciones habituales,. No se trataba de una renovación por una segunda temporada o incluso hasta una tercera, sino simplemente de un encargo de un número indefinido de episodios. De hecho,, jugando así con el enigma de cuándo podría culminar la adaptación.

Lo que sí se matizaba era que la historia llegaría hasta "su épica conclusión", y una semana después se ha arrojado un poco de luz sobre estas opacas declaraciones. Como informa The Hollywood Reporter a partir de declaraciones de los tres creadores, el encargo sería por "temporadas", en plural, así que la ficción iría más allá de su segunda entrega. En cualquier caso, se subraya que la cantidad de horas previstas para adaptar 'El bosque oscuro' y 'El fin de la muerte', las novelas restantes, será respetado. "Sabíamos cuántas horas necesitábamos para contar el resto de la historia porque tenemos una hoja de ruta que llega hasta el final. Y tenemos lo que necesitamos para alcanzar el cierre como lo habíamos planeado cuando empezamos", explica Weiss.

Un largo viaje

Sin llegar a desvelar si 'El problema de los 3 cuerpos' acabará con una teórica tercera temporada, Benioff sí dibuja un mapa con unos tiempos bastante definidos: "Para cuando terminemos de trabajar en la serie, le habremos dedicado siete años". Teniendo en cuenta que el proyecto se anunció en 2020, la mira estaría puesta en rematar la invasión alienígena en 2027. Acerca de ese futuro, Benioff ya avisaba antes del estreno de que la serie no parará de crecer: "Liu Cixin creó una trilogía increíble que, en mi opinión, no hace más que mejorar. El segundo libro es mucho mejor que el primero y el tercero me voló la cabeza". De hecho, en aquel momento ya se mentaba una escena que ocurriría en la tercera temporada, por lo que, al menos en sus planes, sí estaría alcanzar esa cifra.