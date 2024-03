¿Tendrá segunda temporada 'El problema de los 3 cuerpos', la mayor apuesta de Netflix en 2024?

Por Alejandro Rodera |

Las grandes series se construyen paso a paso, temporada tras temporada, pero ni siquiera las producciones más colosales tienen asegurado ese progresivo proceso de edificación. El éxito, medido a través de unos parámetros cada vez más opacos, manda, y 'El problema de los 3 cuerpos' no se librará de ese filtro, que precisamente en el caso de Netflix no se ha caracterizado por ser demasiado laxo. Además, en el caso de la nueva serie de los creadores de 'Juego de Tronos', basada en la saga literaria de Liu Cixin, tiene el agravante de haber supuesto un desembolso considerable incluso para la plataforma roja, cuyos bolsillos parecen no tener fondo. Por tanto, una vez estrenada, toca hacerse la pregunta del millón: ¿habrá segunda temporada de esta apuesta en firme por la ciencia ficción?

Eiza González en 'El problema de los 3 cuerpos'

Por el momento, Netflix no se ha pronunciado de manera oficial acerca de esa continuidad, lo cual. No obstante, si atendemos a la estrategia seguida con blockbusters recientes, como ' One Piece ' o ' Avatar: La leyenda de Aang ', el anuncio de la renovación se ha producido apenas dos semanas después de sus respectivos lanzamientos. En ese plazo,, destacando especialmente la cantidad de espectadores que han visto la serie de principio a fin.

En ese sentido, como comentábamos al comienzo, 'El problema de los 3 cuerpos' está atravesada por la espada del doble filo de su elevadísimo presupuesto, al cual hay que sumar una masiva promoción. Por un lado, esa inversión por parte de Netflix la pone en un escaparate inigualable, pero el reverso es evidente: si no se convierte en un absoluto fenómeno, su futuro está en peligro. En estos momentos, a la espera de conocer las cifras que Netflix comparte cada miércoles con respecto a la semana previa, la producción desarrollada por David Benioff, D.B. Weiss y Alexander Woo es la serie más vista en al menos 70 países, como se puede apreciar en FlixPatrol. Entre los territorios donde está dominando se encuentran plazas tan relevantes como Brasil, España, Italia o Argentina, aunque, por ejemplo, durante el 24 de marzo no se ha coronado en otras regiones claves como Estados Unidos, Corea del Sur o Japón.

Así pues, al mismo tiempo hay motivos para dudar y para confiar en la acogida recibida por esta ambiciosa apuesta que, según las cifras recogidas por The Hollywood Reporter, sería la primera temporada más costosa de la historia de Netflix, con un presupuesto que rondaría los 20 millones de dólares por episodio. Con esa inversión, que se acercaría a los 160 millones de dólares por la temporada completa, se ha tratado de trasladar la compleja visión de Cixin a la pantalla, plasmando una historia que se despliega en diferentes tiempos y planetas y que, además, cuenta con un exigente apartado visual al recrear una civilización más avanzada que la humana.

A esos anchos números hay que sumar el acuerdo de desarrollo que Benioff y Weiss sostienen con Netflix desde 2019. Pese al controvertido cierre de 'Juego de Tronos', los guionistas y productores se ganaron un pacto valorado en unos 200 millones de dólares, y 'El problema de los 3 cuerpos' es el primer proyecto que ellos mismos se han encargado de comandar desde entonces. Por tanto, no sería de extrañar que, aunque la audiencia no fuera tan rotunda como cabría esperar, se le dé un voto de confianza a uno de los activos creativos más valiosos de la plataforma, sobre todo teniendo en cuenta que la obra de Cixin tiene muchísimo más que ofrecer, como Benioff y Weiss se han encargado de resaltar durante la promoción de la serie.

Pensando a largo plazo

La trilogía creada por Cixin, que llegó a hacerse con el prestigioso premio Hugo, arranca con 'El problema de los tres cuerpos' y se completa con 'El bosque oscuro' y 'El fin de la muerte', por lo que los showrunners tienen material de sobra para seguir ahondando en este mundo. "Es algo que hemos hablado con la gente de Netflix. Liu Cixin creó una trilogía increíble y en mi opinión los libros fueron mejorando. El segundo es mucho mejor que el primero, y el tercero me voló la cabeza. La historia es más ambiciosa a medida que avanza, y en el segundo libro se da un gran salto. Así que tengo la sensación de que si llegamos a hacer una segunda temporada, estaremos en una buena posición", resaltaba Benioff en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

La razón de esa confianza radica en las ideas que ya se han barajado para el futuro de la serie, entre las cuales hay una en especial que lo consolidaría todo y llevaría el proyecto a otro nivel, como sucedió en 'Juego de Tronos'. "Hay una escena en la segunda temporada, no me refiero a la escena del Juicio Final, a la que si llegamos... está hecho, como cuando llegamos a la Boda Roja en 'Tronos'", añadía Benioff. Con esa secuencia en mente, los guionistas ya están trabajando en el futuro del proyecto, por lo que estarán preparados si finalmente Netflix pulsa el botón verde.

"Tenemos ideas muy potentes sobre lo que hacer en la segunda temporada y de ahí en adelante está más difuso, pero queremos llegar al final", indicaba Benioff en declaraciones a Games Radar. "Todavía no tenemos asegurada la segunda temporada, pero tenemos que trabajar a todo ritmo como si fuera así, porque si lo conseguimos tenemos que ponernos inmediatamente con la preproducción y la producción para que regrese en un tiempo razonable".

En cuanto a las temporadas que harían falta para cubrir toda la historia original, el objetivo sería realizar cuatro tandas, siempre y cuando todo avanzara correctamente. Asimismo, otro de los deseos de los creadores es que uno de los productores ejecutivos más ilustres de la serie, Rian Johnson ('Puñales por la espalda'), se pueda sentar en la silla del director en el futuro. Sin embargo, para que todo eso se cumpla primero tendrán que colonizar y mantenerse en las listas de popularidad de Netflix, una misión que puede ser más quimérica que comprender el misterio de los trisolarianos.