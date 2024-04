'El problema de los 3 cuerpos' sigue sin explotar en Netflix y pone en duda su futuro

Por Alejandro Rodera |

La relativa transparencia de Netflix con respecto a los datos de audiencia ha abierto la puerta a un mayor escrutinio con respecto a sus títulos, y 'El problema de los 3 cuerpos' no se está librando de ese estudio con lupa. La nueva serie de los creadores de 'Juego de Tronos', que debutó el 21 de marzo, fue vista durante 81,7 millones de horas durante sus cuatro primeros días, generando así 11 millones de visualizaciones. Con aquellas cifras, quedaba por debajo de los 11,7 millones de visualizaciones de 'The Gentlemen: La serie' en su tercera semana y, además, no despuntaba como uno de los mejores estrenos del año. Por tanto, las miradas estaban puestas en su segunda semana, la primera completa, ya que si no lograba alzar el vuelo se le complicaría mucho el futuro.

John Bradley en 'El problema de los 3 cuerpos'

Finalmente, este miércoles 3 de abril se han hecho públicos los datos de la semana previa, y la adaptación de la saga literaria de Liu Cixintras generar 115,6 millones de horas. En términos generales, es decir, sin limitarse a esa lista, 'El problema de los 3 cuerpos' ha sido lo más visto en todo Netflix a lo largo de la semana del 25 al 31 de marzo, aunqueque baila entre el optimismo y el pesimismo.

Evidentemente, la subida y el liderato de 'El problema de los 3 cuerpos' son indicativos favorables de cara a una potencial renovación por una segunda temporada, pero las cifras podrían no ser suficientes, ya que la apuesta de ciencia ficción está rindiendo bastante por debajo de otras compañeras de plataforma. En sus once primeros días en Netflix, ha amasado 26,6 millones de visualizaciones, por lo que ha rendido sustancialmente peor que 'One Piece' (37,8 millones) y 'Avatar: La leyenda de Aang' (41,1 millones) en el mismo plazo. Sin embargo, a su favor juega la tendencia ascendente, aunque por el momento no sea lo suficientemente poderosa como para traducirse en un fenómeno abrumador.

En la otra cara de la moneda está su desempeño actual. Tras haber destacado en 93 países durante la última semana de marzo, siendo lo más visto en 38 de ellos, su presencia se está diluyendo. Según el seguimiento de FlixPatrol, el interés está mucho más repartido entre varias series. Aunque 'El problema de los 3 cuerpos' seguiría siendo lo más visto a martes 2 de abril, tan solo dominaría en 34 territorios, mientras que 'Testamento: La historia de Moisés' estaría a una altura similar tras haber debutado con 13,5 millones de visualizaciones en plena Semana Santa. Así pues, 'El problema de los 3 cuerpos' está envuelta en un mar de dudas y, una vez más, se jugará su futuro en su tercera semana, si es que Netflix no ataja la incertidumbre con una renovación que, en estos momentos, sería sorprendente debido al contraste entre su presupuesto y sus visualizaciones.

Irrupción española

En el apartado de habla no inglesa, 'Mano de hierro' sigue teniendo una presencia bastante destacada. El thriller español ha caído de la tercera a la quinta posición en su tercera semana, aunque en ese plazo ha generado otras 1,8 millones de visualizaciones para plantar cara a 'Bandidos' (2,3 millones). No obstante, la verdadera sorpresa local ha sido 'Entre tierras', que en la semana de su lanzamiento en Netflix ha alcanzado la séptima posición, justo por debajo de 'Spy x Family', tras haber cosechado 1,6 millones de visualizaciones y haber estado entre lo más visto en 18 países.