Cristina Pedroche habla del precio del vestido e insiste en que podría dejar las Campanadas

Con su vestido de este año Cristina Pedroche ha demostrado que el acontecimiento anual que ha sido capaz de generar de cara a las Campanadas está muy por encima del morbo por que aparezca con más o menos cantidad de ropa. Con un 28,7% de share, Antena 3 se ha quedado a tan solo una décima de igualar a la retransmisión de La 1, opción tradicionalmente preferida por los espectadores para esta cita.

Este jueves la presentadora ha regresado a ' Zapeando ' para compartir los detalles que esconde la pieza elaborada por el artista Jacinto de Manuel en colaboración con Josie . Un conjunto que, pese a los meses de preparación, no estuvo exento de sustos de última hora: "Está hecha sobre mi cuerpo, por delante y. No me puedo quitar una costilla".

Cristina Pedroche, Josie y Jacinto de Manuel

Pedroche comenzó a vestirse en torno a las diez de la noche con la que ya ha denominado su "mi armadura, mi coraza frente a las críticas", si bien solo quedó totalmente lista unos dos minutos antes del directo. Sobre la gran incógnita, el precio, prefiere no hablar aunque Josie ha dado una pista al asegurar que vale "muchos ceros porque es una obra de arte". "Es un acto de generosidad, está hecho para mí", defiende la madrileña, que considera que "ya forma parte de la cultura de este país", y por ello lo colocará en su casa.

No sabe si volverá

Desvelado el diseño del vestido, se abre ahora la segunda incógnita que rodeaba a Cristina Pedroche en relación a las Campanadas 2019/2020. La presentadora ya dejó caer en su momento que podría ser la última vez que se pusiese al frente de la retransmisión, idea sobre la que ha incidido en 'Zapeando'. "Cada año es más difícil y cada año recibo más críticas", reconoce, aunque eso no le impide ser "feliz construyendo este sueño".

Preguntada por si se trata del final de una era y no regresarán las famosas transparencias, se muestra misteriosa: "A lo mejor estamos ante el fin de las Campanadas". No obstante, prefiere quitarle hierro a esta decisión, en caso de llegar a tomarla, y considera que "tampoco pasa nada, soy una presentadora que puede hacer otras cosas". Josie, su estilista, ya tiene una idea por si decide aventurarse una vez más y dar la bienvenida a 2021 en directo.