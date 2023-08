Cristina Pedroche, harta de las críticas por presumir de su físico posparto: "Es agotador"

Por Redacción |

Cristina Pedroche ha compartido el proceso de su embarazo a través de sus redes sociales, y con el posparto no ha hecho una excepción. Tras haber dado a luz a su primera hija con Dabiz Muñoz, Laia, el pasado 14 de julio, la colaboradora de 'Zapeando' ha ido mostrando su estado emocional y físico, pero la última de esas actualizaciones, compartida en la tarde del 5 de agosto, no fue recibida con especial entusiasmo. "Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", rezaba la publicación, acompañada de una fotografía y un vídeo en los que Pedroche mostraba su forma física menos de un mes después del parto.

Cristina Pedroche en 'Password'

Esa reflexión ha suscitado multitud de críticas,de la protagonista de la polémica. "Vida saludable, deporte, comida sana y meditación... ok. Pero(en casa, con el bebé, con tu físico). Presumir de esta manera ocultando el factor principal, Cristina", respondía un usuario en Twitter a un post que, ante el alud de comentarios,bajo las imágenes de Pedroche: "El físico depende de esos factores pero hay otros muy importantes como, y otros prerrequisitos no tan evidentes como acceso a".

Después de la viralización de esta controversia, Pedroche ha recurrido una vez más a las redes sociales para intentar calmar las aguas. "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre. Y la culpa es mía por compartir nada, pero no pensaba que se iba a a liar todo esto", arrancaba en una nueva publicación en la noche del domingo 6 de agosto. "No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío. Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y la alimentación. He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio hasta ayer, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que ha ido dando mi cuerpo para poder dar vida. Y eso es lo importante, todo lo demás es superficial", añadía.

Luces y sombras

"También he hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto que hasta he necesitado una psicóloga perinatal. He compartido todos los libros, recursos y profesionales que me han ayudado y que lo siguen haciendo durante este proceso. Y lo hago para que veáis que la información es poder y que a mí me ha venido muy bien. Si he compartido mis entrenamientos y la comida es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal y mi propia experiencia. Todos los pospartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie", apuntaba la presentadora de 'Password'.

"Pero estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura. Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella. Gracias a los que lo entendéis y me apoyáis y a los que no, a los que me deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis, a los que me mandáis todo este odio... Os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida. Feliz verano a todos", sentenciaba.