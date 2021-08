Cristina Saavedra ('laSexta noticias') denuncia el acoso de un seguidor en redes sociales

Detrás de una pantalla, escribir barbaridades es más fácil. Y eso es algo de lo que se aprovechan las personas que se esconden detrás de un usuario, en muchas ocasiones anónimo, en las redes sociales. En esta ocasión, Cristina Saavedra, presentadora de 'laSexta noticias', ha sido la encargada de denunciar una desagradable situación con un seguidor en Twitter.

Cristina Saavedra en 'laSexta noticias'

"Es la cerillerita que, sola en el mundo, se calentaba encendiendo las cerillas que vendía para poder comer. Y Manu Carreño le ofreció calor y cobijo", escribía el seguidor sobre la conductora en la red social. Estas palabras han hecho saltar a Saavedra, quien ha respondido al usuario de forma tajante. "Ay, madre. Venga, señor, yo que creo que ya vale. Que ya son meses de paciencia", empezaba diciendo ella.

A pesar de que el seguidor ha borrado todos sus tuits, la presentadora de laSexta no lo ha hecho. "Tú te has montado ficciones muy desagradables sobre mí, mi pareja y otras personas a las que quiero. Y sobre todo, con respecto a mí, son cosas que no se pueden normalizar. Basta ya. Eso no es amor", agregaba Saavedra, mostrándose muy molesta por los reiterados mensajes del seguidor.

Ya es obsesión

"Esto es parte de lo grave. Pasas de ser el amor de su vida (en su mente), como demuestran sus tuits, a ser insultada cuando te plantas y dices no. Esta es una gravísima realidad. Es grave porque es una realidad mucho más allá de Twitter", sentenciaba la periodista, denunciando así el problema con el que ha tenido que lidiar por culpa de la obsesión de uno de sus seguidores, al cual se le ha suspendido la cuenta tras lo ocurrido.