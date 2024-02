Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Desde que consiguió la fama, Dani Mateo se ha caracterizado por ser un cómico que juega mucho con el humor negro, algo que, en algunas ocasiones, no ha sentado muy bien a la gente. De hecho, alguna de sus bromas le ha causado problemas, ya que hay que recordar que el presentador de 'Zapeando' tuvo que pasar por los juzgados por culpa de un polémico sketch en el que se sonaba los mocos con una bandera de España.

Dani Mateo en 'Zapeando'

En la tarde del lunes 5 de febrero,. Nada más comenzar la emisión de 'Zapeando', el comunicadorque iban a estar en el programa, pero, cuando ha llegado el turno de la mujer de Dabiz Muñoz , puesto que iba con un vestido negro y parecía que estaba de luto.

"Estamos aquí de cachondeo y, antes de empezar, nada Cristina, te acompañamos en el sentimiento", ha bromeado el presentador. Sin embargo, Cristina Pedroche se ha levantado para mostrar el diseño que lleva el vestido en la zona más baja: "Es verdad que el primer plano es un poco triste, pero, joder, que está graciosito". "Ojo la viuda alegre", ha insistido Dani Mateo.

Cristina Pedroche asegura que no le hacen gracia esos chistes

La icónica presentadora de las Campanadas ha explicado que está triste porque Dabiz Muñoz se ha ido a Dubái para abrir otro restaurante y, en ese momento, Dani Mateo ha sacado a relucir su humor negro hablando de la hija de su compañera: "Menos mal, porque digo: 'Eso es que al final como madre no ha servido'. Pero que no pasa nada se va a por otra y ya está".

"Oye, que no hagas gracias de esas. No hace gracia", le ha recriminado la colaboradora. Por otro lado, Quique Peinado ha aprovechado para asegurar que él ya le había avisado de que este tipo de chistes no le hacían gracia a Cristina Pedroche. "Es que no le ha hecho gracia a ella, pero, entiéndeme, a mí sí", ha sentenciado Dani Mateo, dando paso al contenido de la emisión de 'Zapeando'.