Críticas a Javier Ruiz tras su tensa entrevista a Pablo Iglesias en La Ser: "Se le ha caído la careta"

Javier Ruiz entrevistaba este jueves 29 de agosto a Pablo Iglesias en La Ser. La conversación se produce en una época de incertidumbre política, tras el fracaso de Pedro Sánchez en intentar formar gobierno en julio, dada la abstención de los que parecían sus principales socios (Unidas Podemos) y el no de PP, Ciudadanos y nacionalistas. En septiembre habrá una nueva oportunidad, pero lo que hará o no el líder de Podemos no ha sido el protagonista y, cosas de la vida, ha sido el entrevistador el que ha terminado por convertirse en el centro absoluto de los titulares, aunque, para su desgracia, no por algo bueno.

Javier Ruiz y Pablo Iglesias, en la entrevista en La Ser

El que fuera presentador de 'Las mañanas de Cuatro' y 'Noticias Cuatro' se ha enzarzado en una tensa discusión con Pablo Iglesias, después de que Ruiz insistiera en que el tumbe de los Presupuestos Generales de Estado (PSG) y el adelanto de elecciones eran culpa de Podemos. "La causaron ustedes, fueron ustedes los que no aprobaron los PSG", expresaba el periodista. El líder de la formación morada no hacía más que rebatir al entrevistador, dado que, precisamente, esos presupuestos los habían redactado ellos mismos junto con el PSOE. "No me puedo creer que estés diciendo esto", expresaba incrédulo.

No obstante, el periodista siguió empeñado en su versión de los hechos y no cejó en su hipótesis: "El partido socialista convoca elecciones, usted lo recuerda y usted votó así, porque no se sacan los PSG y ustedes votaron con...". Ruiz no llega a terminar la frase, aunque todo apunta a que iba a pronunciar la palabra "independentistas", que fue con quienes votaron PP y Ciudadanos. "Qué no hombre, qué no; que votamos a favor", exclamaba Iglesias, pero el de La Ser decidió hacer caso omiso: "Si, sí. Pero yo le digo que el partido socialista argumenta que son ustedes los que han tumbado la estabilidad del Gobierno", sentenció.

Javier Ruiz de Cuatro desmiente a Javier Ruiz de La Ser

La tensa entrevista no ha pasado desapercibida para la audiencia, que no han dudado en criticar la "poca imparcialidad" con la que ha actuado Javier Ruiz. De hecho, algunos usuarios han querido recuperar fragmentos del periodista presentando 'Noticias Cuatro' y en los que él mismo anunciaba que el tumbe a los PSG se producía después de la actuación conjunta de los independentistas con PP y Ciudadanos. El vídeo, titulado "Javier Ruiz, de Cuatro, desmiente a Javier Ruiz, de La Ser" venía acompañado con una crítica al supuesto trato partidista hacia el PSOE, algo que achacan a su entrada en el grupo PRISA.