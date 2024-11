Por Alejandro Burrueco Marín |

'Celeste' aterrizará en Movistar Plus+ el próximo jueves 14 de noviembre. La serie original de la plataforma en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio) hizo un gran ruido mediático al ser anunciada. Al leer la premisa de la ficción de Diego San José, los medios se hicieron eco de que quizás no era tanto una ficción, sino una historia basada en hechos reales. Concretamente, 'Celeste' ha sido "acusada" de narrar los problemas públicos de Shakira con Hacienda.

'Celeste'

¿Es la historia de Shakira?

La trama pone el foco en una cantante latina,. Es ahí donde entra en juego la verdadera protagonista, Sara Santano, una inspectora de Hacienda a la que le llega el caso justo el día en el que se iba a prejubilar.

Más allá del morbo de pensar que 'Celeste' se atreva a llevar a la pequeña pantalla la historia de Shakira, poco o nada recuerda a los problemas fiscales de la colombiana. El personaje de Celeste no tiene una construcción muy amplia como para llegar a recordar a nadie, aunque sí cumpla el cliché de artista latina, que no es más que eso, un cliché.

Todo el equipo ha desmentido que se hayan inspirado en ella. Los rumores habrán sido beneficiosos a la hora de promocionar la ficción, pero la serie esquiva por completo cualquier guiño por pequeño que sea a Shakira, posiblemente para evitar problemas. Todo lo relacionado con la cantante real se encuentra en el envoltorio y desaparece una vez le das al play, porque la trama está plenamente centrada en la inspectora de Hacienda.

Un thriller peculiar

El mundo del audiovisual está acostumbrado a thrillers vertiginosos que tengan en constante tensión al espectador, pero no es el caso de 'Celeste'. El ritmo de la serie es muy lento, pero se lo puede permitir gracias a la brevedad de sus capítulos. En su conjunto, la serie apenas dura 3 horas, pero no por ello le teme al tiempo. Elena Trapé, la directora, ha dibujado a la perfección la personalidad de Sara Santano con planos largos y silenciosos, porque esos silencios constantes forman parte de la vida solitaria de Sara.

La investigación fluye de una manera muy visual gracias al enorme calendario que el personaje de Carmen Machi va completando con sus post-its de colores. Lo que parece una investigación de oficina da lugar incluso a persecuciones, que rompen de un momento a otro con el ritmo suave al que familiariza desde un principio. La intromisión del paparazzo, interpretado por Manolo Solo, también muestra un interesante mundo que está muy poco explorado en ficción.

Sherlock Holmes y Watson: El dúo cómico

Diego San José está acostumbrado a envolver sus proyectos en comedia, como en 'Vota Juan' u 'Ocho apellidos vascos'. No obstante, el creador ha asumido el reto de hacer un producto completamente serio, consiguiendo colar un humor sigiloso e intermitente. Toda la serie está plagada en chistes sobre Hacienda y tributación, que si bien no te arrancan una carcajada, sí te dibujan una sonrisa. Además, hay situaciones tan surrealistas que recuerdan a 'Paquita Salas', aunque su gracia reside en que son verosímiles.

Otro de los puntos que sustentan el humor son los arquetipos de Sherlock Holmes y Watson que asumen Sara y su ayudante, Dani. La experiencia de Sara se ve muchas veces superada por la cultura popular de Dani, algo crucial al estar investigando a la sensación juvenil del momento. Clara Sans aporta un brillo de inocencia a su personaje que hace que el choque de personalidades con Machi esté muy bien medido.

La pasión por el trabajo

Uno de los temas que toca la serie es la pasión que se debería tener por el trabajo, al poner a Sara en la tesitura de tener la oportunidad de prejubilarse. De hecho, ella no acepta el reto por el dinero que pueda recibir a cambio, sino por una cuestión de superación personal, recordando en todo momento un fracaso del pasado. La ficción consigue cambiar el punto de vista de quien pueda pensar que ser inspector de Hacienda es un trabajo monótono o aburrido.

De hecho, en ocasiones el trabajo puede ser tu única compañía y es lo que refleja la protagonista. Ni siquiera su perro, al que tiene bastante desatendido, consigue suplir el vacío que le dejó la muerte de su marido. Lo que quizás le faltaría a la serie sería ahondar en la relación de Sara con su hija, aunque el final de esta primera temporada no es tan cerrado como para pensar que no se pueda seguir desarrollando y Sara afronte nuevos casos.