Crítica de 'HIT 2': Una reinvención con gran acierto abriendo nuevos debates sin pelos en la lengua

'HIT' llegó en 2020 como un soplo de aire fresco a la parrilla de Televisión Española fijando en la noche de los lunes una cita semanal entre los espectadores, algo que ya se está perdiendo con las nuevas formas de consumo. Incluso antes de que terminara la primera temporada, ya se pedía la renovación por una segunda, algo que no tardó en confirmarse y que ya es una realidad: se acaba el verano y volvemos a las aulas el jueves 21 de octubre. ¡Lo hemos conseguido!

Daniel Grao y Marta Larralde, en 'HIT'

Una de las grandes virtudes de 'HIT' es que genera debate poniendo sobre la mesa, y sin pelos en la lengua, muchos temas de interés social que no suelen estar tan presentes por ser incómodos o peliagudos. Y además lo hace entreteniendo y emocionando, algo que no es tarea fácil. Como no podía ser de otra manera, todo eso se mantiene intacto en la segunda temporada, aunque la serie se reinventa totalmente y consigue hacerlo con gran acierto.

Nos mudamos de la urbe a la España Rural

Tras anunciarse que habría segunda temporada, la duda estaba servida: ¿seguiría HIT en el mismo instituto o veríamos cómo llega a uno nuevo? La primera opción también podría tener dos variantes; si sería con los mismos alumnos o cambiaría de promoción, pero dejamos de hacernos esa pregunta al confirmarse que se decantarían por la segunda opción. De esta manera, se despide del Ana Frank para llegar al IES León Felipe; lo que conlleva dejar atrás la urbe de Madrid para adentrarse en un western manchego, concretamente en Puertollano.

Aquí todo es diferente tanto para el espectador como para HIT. Nuevo escenario, nuevo centro, nuevas amistades y nuevos alumnos... y con todo ello, nuevos problemas (y algunos que se mantienen del pasado). En este pueblo, aunque se aleja del estrés de la capital, va a comprobar que tampoco están exentos de polémicas: estamos en un momento post-covid, acaban de hacer un ERE en una gran fábrica de la que vive medio pueblo y los chavales del instituto se han visto obligado a trasladarse de un aula a unos barracones para dar las clases.

Su pasión por ayudar desde su propia imperfección

Son Khoury es Matt en la segunda temporada de 'HIT'

Además de los conflictos con los que se encuentre nuestro protagonista y con los que tenga que lidiar, también tendrá los suyos propios. Su adicción con el alcohol reaparece ahora, también vivirá sentimientos inesperados como el asalto del amor y algo que no se esperaba: la llamada de la paternidad. Aun con todo esto, HIT seguirá siendo el mismo de siempre, un tipo apasionado con ayudar a los demás desde su propia imperfección. Todo lo opuesto a esta cualidad es Daniel Grao, perfecto como actor y que hace magia en todo momento.

Nuevos alumnos con los que abrir debate de temas de actualidad

En esta segunda temporada, a quienes prestará HIT su ayuda es a un grupo de nueve alumnos de FP, muy dispares, con los que tratar temas muy pegados a la actualidad y que necesitan su espacio en la televisión público. Se va a abrir debate sobre la ultraderecha violenta y blanqueada, sobre el acoso escolar, sobre la maternidad adolescente, sobre la adicción a nuevas tecnologías, sobre el ansia de la popularidad en las redes sociales y sobre la identidad de género, concretamente la gente que se siente no binaria. ¿Qué habría hecho HIT ante la reciente noticia de que la Justicia obliga al Ayuntamiento de Castelló a retirar los libros LGTBI de los institutos? Seguro que los guionistas ya han tomado nota para la tercera temporada.

Mientras conocemos nueve nuevos personajes, también conocemos nueve nuevos intérpretes que llegan con fuerza para quedarse en el mundo audiovisual. Estemos muy atentos a Son Khoury, Alba Del Ángel, Álvaro de Juana, Carlota Gurpegui, Jacobo Camarena, Claudia Licari, Manuel Soler, Leonor Pernas y Teresa de Mera, ya que con su trabajo consiguen que el espectador se olvide de que está viendo una ficción.

Los nuevos alumnos de la segunda temporada de 'HIT'

Todos sus personajes tienen en común la de decepción, la tristeza, la falta de esperanza. Además, no hay sensación de grupo, sino de individualidad (al menos en el arranque), algo que costará más a HIT tratarlos. Por si esto fuera poco, el espectador juega con una ventaja que no tienen los personajes: uno de ellos tendrá un mal desenlace tal y como augura la primera escena de la temporada. Un flashforward nos lleva a final de curso en un escenario inesperado que hace que el arranque provoque un nudo en el estómago.

Un enorme equipo para una gran serie

Los guionistas Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Jacobo Delgado, Luis Caballero y Pablo Bartolomé son los encargados de hacer que esta serie sea tan especial con los temas que trata, mientras que la dirección de Elena Trapé y Polo Menárguez es la que nos integra en sus planos como un miembro más del centro. Además del elenco más joven, se suman a esta temporada Marta Larralde, Sergio Pozo, Chema del Barco, Fátima Baeza, Ramiro Alonso, Teresa Hurtado de Ory y Raúl Jiménez, a la vez que Rebeca Sala y Luisa Vides, a quienes ya conocimos en la primera, seguirán participando en la nueva.

¿Habrá tercera temporada?

Todavía es muy pronto para saber si habrá una tercera temporada, aunque no es ningún secreto que la segunda acabará dando pie a una tercera. Esperemos que igual que TVE se dio cuenta de que debía renovarla más allá de sus audiencias, tampoco tenga miramientos en seguir apostando por este producto de calidad que gusta al público y que nos hace crecer como sociedad.