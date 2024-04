Por Sergio Navarro |

Antes de empezar esta crítica, más de uno agradecerá que explique (o recuerde) qué es una red flag. La traducción literal es bandera roja, lo que indica un peligro. No deja de ser la advertencia de un escenario peligroso del que, como a veces podemos no ser conscientes, es importante tener la señal. Siendo muy popular su uso en redes sociales y en general en gente joven, una red flag sirve para denunciar situaciones que, básicamente, no están bien.

Maravilla de personajes

Aclarado esto, ' Red Flags ' es una serie necesaria que llega a Atresplayer este domingo 7 de abril, tras haberse presentado en el Festival de Berlín, para explorar sin miedo las realidades que viven Toni, Luna, Érika y Walter,más grande que la bandera de España de la madrileña plaza de Colón. Cada uno de ellos es completamente distinto al otro y las circunstancias que tienen que vivir tampoco tiene nada que ver la una con la otra. Descubrirse entre ellos les abrirá a nuevas realidades, enseñándoles que no únicamente la de cada uno es la correcta, sino que pueden ser mucho más felices cambiando lo que no les permite ser ellos mismos.

Pero lo interesante es que se hacen íntimos sin conocerse en persona. Eso sí, llegarán a poner remedio para abrir un nuevo círculo en el que estar los cuatro juntos y así, aunque sea en esos ratos de cada viernes, desprenderse de la gente que tóxica que tienen alrededor, conocer que hay otras maneras de vivir, tener gente a la que poderle contar las cosas y lo más importante: podrán permitirse el lujo de de ser como realmente son, haciendo lo que realmente less pide el corazón y descubriendo así que están algo más cerca de la felicidad.

Diego Rey, en 'Red Flags'

Conoceremos en profundidad a los cuatro protagonistas, aunque también veremos parte de tu entorno más cercano. Vamos, quiénes les hacen las red flags. Puede ser una pareja, unos compañeros, alguien ajeno... Pero no diremos más. Y no solo en esto se queda 'Red Flags', pues nos va a mostrar un montón de conflictos y tramas que igual son consecuencia de ellas, pero que tampoco está ahí el foco.

Además de que no sean tropecientos personajes, se agradece que sean tan reales en entornos reales. Cada vez es menos habitual en series de adolescentes y esta va a conseguir que tengas la edad que tengas puedas entrar en sus historias, que empatices con ellos y que te traslade a ciertas épocas (y situaciones) sin que se note la diferencia de edad que tengas con los protagonistas.

La importancia de las redes

Tanto para estos personajes como para la serie, las redes sociales tiene gran importancia en 'Red Flags'. Es imprescindible que se hable de ellas con sus partes negativas y sus partes positivas. Sí, pueden ser un entorno tóxico donde la gente abusa del anonimato para desprender hate sin pensar en las consecuencias, pero también es un mundo maravilloso donde descubrir gente que te puede cambiar la vida. En esta serie no todo es ni una ni otra, muestra estas dos realidades, porque ambas existen y lo seguirán haciendo. Lo mejor es saber hacer un buen uso de ellas.

Mar Isern, como Érika, con su entorno en 'Red Flags'

Respecto a la serie y su estética, las redes también juegan un papel importante, pues todas las conversaciones que tienen ellos en el chat que crean, así como reacciones que tienen en las apps o búsquedas que hacen en distintas webs o plataformas, se ve sobreimpresioando. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una serie para tener de fondo mientras hacemos estas cosas, hay que estar atento a la pantalla para no perdernos mucho del contenido.

El elenco, al que vamos a seguir viendo

Diego Rey, Mar Isern, Iria del Valle e Ibrahima Kone son Toni, Érika, Luna y Walter, respectivamente. Tiene un enorme mérito el trabajo que hacen aquí y más teniendo en cuenta que prácticamente es el primer trabajo de ellos como intérpretes. También son caras desconocidas, algo que viene muy bien por dos lados. El primero, para que entremos más en las historias de sus personajes sin que el espectador esté "contaminado" por otros que hayan hecho anteriormente. Y el segundo, para la industria, pues tiene aquí dos grandes actores y dos grandes actrices que van a trabajar mucho a partir de ahora.

El sello de Nando López

Tras 'La edad de la ira', Atresmedia volvió a unir fuerzas con Nando López, para crear 'Red Flags'. El proyecto fue cogiendo forma entrando en juego Zeta Studios y llegando a convertirse en una serie de 8 capítulos que se irán estrenando cada domingo en Atresplayer. El sello del autor está presente en todas y cada una de las escenas. Quien haya leído sus libros, ido a sus obras de teatro o visto la otra serie, encontrará su firma en todo momento.

Todo son virtudes, pero algo a destacar es la capacidad que tiene para presentar debates acerca de temas que se tienen que hablar para avanzar como sociedad, porque es importante abrir melones. Y ya, para acabar, lo mejor es que lo hace sin dar mensajes moralistas de qué está bien o qué está mal. Te muestra la realidad y que cada uno saque sus conclusiones. Esperemos que para bien.