Por Diego López |

Antonio Resines ha vuelto a televisión como protagonista absoluto de su propia comedia, 'Serrines, madera de actor'. Si no te suena es porque su estreno, en plena resaca navideña, no ha estado demasiado promocionado ni por su cadena productora (Mediaset la ha estrenado directamente en Factoría de Ficción, sin pasar por Telecinco o Cuatro), ni por la plataforma encargada de emitirla, Prime Video.

Este esfuerzo porpodría hacer anticipar un producto a la altura de la incalificable ' Aquí Paz y después Gloria ' (en la que Resines interpretaba a dos hermanos gemelos) o del efímero remake cañí de ' Cheers '. ¿Es 'Serrines, madera de actor' tan mala como lo parece a primera vista?

No estamos ante una serie que recordaremos en años pero tampoco lo haremos con las decenas de ficciones que las plataformas de streaming han estrenado en los últimos meses con una premisa de usar y tirar bastante cuestionable.

Jorge Sanz destaca como el Sancho Panza de Resines en la serie

'Serrines, madera de actor', producida por Mandarina, intenta utilizar el falso documental para lanzar una crítica del actual estado de la televisión y, de paso, hacer que Antonio Resines pueda reírse de sí mismo y sus fracasos. No es una idea nueva, puesto que Lisa Kudrow ya lo intentó con dispar fortuna en la brillante pero infravalorada 'The Comeback'.

El problema de 'Serrines' es que se coloca en esa fina línea que separa la crítica y el humor mordaz de series como 'The Comeback' o 'Paquita Salas', con ese humor de brocha gorda de los chistes de mariquita que tanto le gustaban al difunto Arévalo.

El resultado es, al final, un producto bastante desigual que podría haber dado para mucho más, sobre todo por la presencia de un solvente elenco de actores con Jorge Sanz como principal reclamo y recordatorio de la igual pero distinta '¿Qué fue de Jorge Sanz?'.

En 'Serrines, madera de actor', Resines da vida a Antonio Serrines, un actor venido a menos tras protagonizar hace años la exitosa 'Los Tocino', una comedia familiar que popularizó alguna que otra muletilla suya. Ahora, sólo las abuelas se acuerdan de él y con dificultad. Preparando su regreso, una plataforma de streaming -quién sino- le ofrece grabar un documental de cómo es su vida mientras prepara un reboot de 'Los Tocino' con parte del reparto original.

Resines junto a la actriz Lucía de la Fuente en 'Serrines'

Pero el miedo a encasillarse en ese personaje, y tras un divorcio de su mujer de toda la vida, Serrines acaba rechazando el trabajo para desgracia de la plataforma y todos los que le rodean.

No vamos a descubrir a estas alturas nada de las dotes interpretativas de Resines (que repite a Diego Serrano), por lo que al final el resultado de la serie recae, como casi siempre, en lo acertado de las situaciones y los guiones.

El mayor problema de 'Serrines' es que no termina muy bien de saber qué quiere ser o no sabe sacar punta de todas las situaciones. Por poner dos ejemplos. Hay una escena en la que Serrines llega con su "representante" a las oficinas de la plataforma de streaming a una reunión que bien podría estar sacada de 'Paquita Salas' repleta de humor, crítica visual e ironía. Y luego hay otra en la que Serrines ¿bromea? con su incapacidad de pronunciar "queer" que no termina de entrar. Una de cal, y otra de arena, y ese parece ser el ritmo general de la serie.

Vamos que 'Serrines, madera de actor' no va a ser la serie del año, pero se deja ver y tal vez hubiera merecido un poco más de mimo.