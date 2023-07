Crítica de 'Time Zone': Un programa que consigue diferenciarse y dos fichajes que lo sostienen

Por Franc Recio Martínez |

Cada vez más plataformas apuestan por formatos alejados de la ficción y más similares a los realities o concursos. Una de las que más fuerte ha apostado por estos géneros ha sido HBO Max, que este viernes 14 de julio lanza un nuevo proyecto. Llega a la plataforma 'Time Zone', un programa con tintes de videojuegos protagonizado por caras conocidas.

Víctor Pérez

A principios de año aterrizó en la plataforma de pago ' Traitors España ', con una buena acogida e incluso críticas mayoritariamente positivas. Estrategia, engaños y secretos eran los puntos fuertes de un formato con un casting poco atractivo, pero que

En 'Time Zone', las estrategias y las conspiraciones, que eran ingredientes principales de 'Traitors', también siguen presentes, pero pasan a un segundo plano. En el nuevo formato, la estrategia es más individual que en relación a cómo van a actuar los demás y prima más la habilidad por desenvolverse ante retos. Esto trae una parte buena, como es la menor necesidad de que el espectador esté pensando constantemente en teorias mientras ve los episodios. Y eso aporta a su vez mayor sensación de sencillamente disfrutar del proyecto sin comerte tanto la cabeza.

Ese mismo punto a favor, también va en su contra, ya que lo hace menos adictivo. Transmite más sensación de un formato en el que cada tres pruebas hay una expulsión, que no de una historia con continuidad en la que cada decisión, cada hecho y cada acción es clave en el transcurso. No sientes que no te lo puedes perder.

Estética y narrativa

Más allá de que gusten o no los videojuegos, 'Time Zone' es diferente en muchos sentidos. El formato es visualmente muy característico porque todo gira en torno al concepto de videojuego. Los retos, el vocabulario, los decorados, el color y los planos evocan directamente a los juegos virtuales.

Cristinini

Todo ayuda a sumergirse dentro de un videojuego con historia incluida en honor a su título. De hecho, el nombre del programaviene a la perfección con la premisa del mismo, porque en el formato pierde quien se queda sin tiempo, un objetivo similar al de muchos videojuegos.

Dentro de ese universo también encaja perfectamente la figura de Cristinini. La influencer es experta en narrar y disfruta haciéndolo y eso también suma en dos direcciones. Su presencia complementa la creación de un programa dedicado a los videojuegos incluso en la elección de su conductora. Por otro lado, ella está en su salsa, aunque da la sensación en algunos momentos de estar sujeta a un guion que no se palpa en sus directos.

Un casting con un gran protagonista y un acierto

El casting de este formato se podría clasificar de diferentes maneras. Cuenta nombres atractivos nunca vistos en este tipo de programas, como Cristóbal Soria, Alberto Rodríguez o Ángela Ponce, que provocan sorpresa de primeras y que pueden servir para llamar la atención porque inevitablemente un político lo hace en cualquier formato de televisión.

Ángela Ponce

Sin embargo, también hay nombres de personas con experiencia en estos programas, como Joana Pastrana, también presente en programas como 'El conquistador'. Precisamente ella es uno de los aciertos del programa, ya que su competitividad y probablemente el vagage adquirido en otros formatos hace que la estrategia también se adueñe del programa, agita al grupo, sirve de ejemplo e incita a sus compañeros a hacer lo mismo.

Otra manera de definir el casting es entre los que dan juego y los que no. En 'Traitors' ya quedó muy claro que nombres atractivos no implican mayor show, pero aún así sirven para llamar la atención de la audiencia. En este caso, podríamos ubicar a Víctor Pérez o Alba Paul, que en los tres primeros capítulos, de los que dispone la prensa para realizar esta crítica, no destacan especialmente.

Mientras, hay un nombre que se lleva todas las miradas y que es el gran protagonista de, por lo menos, el arranque del programa. La fuerte personalidad, la espontaneidad, el pronto e incluso las maneras de expresarse de Cristóbal Soria lo convierten en protagonista absoluto del reality y se lleva todas las miradas de los compañeros y de los espectadores. No quiere decir que su manera de jugar sea ni buena ni mala, pero sí que da mucho juego y eso es lo que gusta y lo que te pide el espectador en este tipo de formatos.

Cristóbal Soria

Un formato entretenido que podría atrapar más

Con todas estas características, se observa que 'Time Zone' es un formato lleno de detalles y muy bien ejecutado. Todo rema a favor del sentido narrativo, estético, argumental y visual de la idea básica del proyecto, que es adentrar a un grupo de famosos en un videojuego con el tiempo como eje principal.

A pesar de ello, tiene algunos detalles a pulir para que atrape todavía más a los espectadores y especialmente a los fans del programa. Dar más peso a las estrategias de los concursantes o fomentar más la imprevisibilidad en el anuncio del expulsado podría aumentar esa sensación y aportar a su resultado final.

Joana Pastrana

Por otro lado, el casting podría ser un tanto más fino, ya que incluso algunos de los participantes es expulsado sin haber aportado gran cosa al concurso. Joana Pastrana aporta competitividad y estrategia, Cristóbal Soria da grandes momentos y genera amor y odio a su alrededor, pero más allá de ellos hay muchos participantes que podrían dar todavía más juego. Se esfuerzan mucho en las pruebas, pero hacer televisión requiere también algo más que correr en los retos físicos. Se necesita calar en el espectador y sumar al resultado del programa.

La buena dirección de HBO Max

El proyecto consolida a HBO Max como la plataforma que más está apostando por programas de este tipo. Una dirección que se agradece, principalmente, por la gran cantidad de series y de documentales que en muchas ocasiones saturan la mayoría de catálogos. A ello se le suma que el espectador ya no se conforma con realities de convivencia propios de la televisión en abierto y necesita algo más que formatos de relación de pareja por los que Netflix tanto ha apostado.

Más allá de un refuerzo en el casting, parece que HBO Max tiene claro que no van a permitir escapar detalles ni que el resultado no sea casi perfecto al menos en cuanto a idea principal y ejecución. Como ya ocurrió con 'Traitors', 'Time Zone' es un buen formato, muy cuidado y que consigue dar un giro muy interesante a los realities y concursos que estamos acostumbrados a ver.