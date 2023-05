HBO Max anuncia 'Time Zone', el nuevo reality de Zeppelin presentado por Cristinini

Por Daniel Tostón López |

HBO Max se internó de lleno en la telerrealidad con 'Traitors España', un formato en el que 18 famosos tenían que convivir juntos para destapar a los traidores que se escondían entre ellos. Con ese favorable precedente, la plataforma ha apostado por otro reality con 'Time Zone', conducido por la streamer y presentadora Cristinini y producido por Zeppelin, encargados de todas las versiones españolas de 'Gran Hermano', de 'Secret Story: La casa de los secretos' o 'LOL: Si te ríes, pierdes'.

Cristinini en 'Time Zone'

Este programa. Diez concursantes famosos se internarán en Time City, unas enormes instalaciones abandonadas en las que la Master of Time, la propia Cristinini, ha creado los llamados time zones, es decir, varios círculos repartidos por el mapa en los que el tiempo se para. Los jugadores tendrán que poner a prueba susen el menor tiempo posible, pues, aquel que acabe con su temporizador más bajo, será eliminado.

Tormentas de arena, cortinas de humo, recompensas o robos de tiempo... todo ello para llegar al duelo final, vencer a la Master of Time y proclamarse como el primer ganador de 'Time Zone'. "No existe nada igual, no hay referencias, y por eso la inmersión de estos 10 valientes participantes fue absoluta, creando un producto audiovisual único", lo describe Miguel Martín, el director general de la productora, que también ha insistido en que el formato "encuentra su inspiración en el lenguaje y la estética de los videojuegos".

"Nunca antes visto"

Miguel Salvat, responsable de contenido original de HBO Max España, ha descrito este programa como "una clara apuesta por la innovación". "Es una inmersión absoluta en el universo, en la estética y en la tecnología de los videojuegos, pero con gente de carne y hueso, cuidadosamente seleccionada por sus aptitudes en cuanto a estrategia y competitividad", ha añadido. Por último, el directivo ha enumerado los elementos que hacen del formato algo "nunca antes visto en televisión": "Es una producción espectacular, de ritmo, música y tensión frenéticos y en una localización única".