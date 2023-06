Por Fernando S. Palenzuela |

HBO Max sigue navegando en España en el género del reality show tras haber probado suerte con 'Traitors España'. En esta ocasión, se han lanzado con 'Time Zone', un programa producido por Zeppelin (Banijay Iberia) y Endemol Shine que se estrena el 14 de julio y donde diez concursantes tendrán que hacer acopio del tiempo mientras pasan por diferentes pruebas. Quienes malgasten este bien tan preciado deberán abandonar la competición.

Alba Paul

Alba Paul, concursante de 'Time Zone'

La plataforma de streaming ha desvelado la identidad de los famosos que se someterán a este reto y que tendrán como misión última derrotar a Cristinini, quien encarna la figura de la Master of Time.. Los elementos centrales son los "time zones", unos círculos en donde el tiempo se detiene y no se reactivará hasta que no salgan de ahí.

Conocida por su labor como creadora de contenido, Alba Paul es una de las influencers más destacadas del panorama español. Su relación con Dulceida, considerada como una de las principales figuras de las redes sociales, ayudó a catapultar su fama y convertirse en todo un referente para distintas marcas.

Alberto Rodríguez

lberto Rodríguez, concursante de 'Time Zone'

Natural de Canarias, este político español se dio a conocer por su unión al movimiento social que desencadenó en Podemos. Es más, llegó al Congreso de los Diputados con dicho partido. Sin embargo, en 2021 se le fue retirado el escaño por un proceso judicial. En las elecciones municipales de 2023 consiguió ser concejal por Drago en San Cristóbal de la Laguna.

Ángela Ponce

Ángela Ponce, concursante de 'Time Zone'

Ángela Ponce es una de las modelos más representativas de España tras convertirse en la primera mujer trans en formar parte de Miss Universo. Su pertenencia al colectivo LGTBIQ+ la ha llevado al activismo, al mismo tiempo que desarrolla esta labor con su trabajo como modelo.

Antón Lofer

Antón Lofer, concursante de 'Time Zone'

Se trata de uno de los cómicos más destacados del universo de las redes sociales. A través de sus contenidos y sketches, Antón Lofer parodia la vida cotidiana y ha llegado a saltar a los teatros girando por el país con un espectáculo. Además, ha participado en algunas películas y en diferentes podcasts.

El Chojín

El Chojín, concursante de 'Time Zone'

El Chojin es conocido por su faceta como rapero, pero este madrileño guarda un importante curriculum tanto físico como intelectual. Licenciado en Ingeniería Aeronáutica y apasionado de las artes marciales, destaca por la crítica social en su música y en otras facetas como la literatura o la radio.

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, concursante de 'Time Zone'

Este exarbitro se ha convertido en los últimos tiempos en una de las figuras con mayor presencia mediática. Además de su trabajo como tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones', hace unas semanas Cristóbal Soria estrenó 'Maribáñez, el peor equipo del mundo' en Cuatro. Además, también es uno de los participantes de 'Me resbala' en su nueva etapa en Telecinco.

Fiona Ferrer

Fiona Ferrer, concursante de 'Time Zone'

Empresaria, escritora y estilista, Fiona Ferrer está especializada en moda, habiéndose formado en prestigiosas escuelas de todo el mundo. Pertenece a los círculos sociales más selectos y se la puede ver colaborando en televisión y en otros medios. Ha participado en programas como 'Supermodelo' y 'Cámbiame'.

Joana Pastrana

Joana Pastrana, concursante de 'Time Zone'

Joana Pastrana le ha cogido el gusto a los reality shows. La exboxeadora madrileña se dio a conocer entre el público por su participación en 'Traitors España', experiencia que se suma a ser capitana de la primera edición de 'El Conquistador' en Televisión Española. Sabe lo que es el esfuerzo físico y mental, por lo que estas serán sus claves para ganar la competición.

Susana Yábar

Susana Yábar, concursante de 'Time Zone'

Periodista e influencer con recorrido en España y en otros países, Susana Yébar es conocida por sus vídeos en YouTube donde acumula más de 7 millones de seguidores. Sus consejos sobre fitness y estilo de vida han conseguido dar la vuelta al mundo y alzarla como una figura influyente del sector.

Víctor Pérez

Víctor Pérez, concursante de 'Time Zone'

Este tiktoker que acumula millones de seguidores en su perfil comenzó su andadura en redes sociales a través de Instagram. Víctor Pérez logró con sus fotos aumentar sus conquistas, por lo que se afianzó en los vídeos, publicándolos primero en YouTube y luego en TikTok.