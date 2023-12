El criticado comentario homófobo que se aplaudió en 'El hormiguero': "Marica el último"

Por Beatriz Prieto |

El lunes 4 de diciembre, 'El hormiguero' inauguraba su primera semana del mes con la visita del piloto de MotoGP, Jorge Martín, subcampeón del mundo. Un encuentro entre el deportista y Pablo Motos que dio mucho que hablar en redes cuando, en medio de las bromas y risas con el presentador, el madrileño hizo un rancio comentario homófobo a modo de broma.

Pablo Motos entrevista a Jorge Martín en 'El hormiguero'

Tras dejar claro que estar en el programa era un sueño para él,, al haberse quedado muy cerca de lo más alto: "Ha sido un año muy largo, ha pasado de todo. La última carrera estaba complicada, aunque mi objetivo a principio del año era ser top 3.". Asimismo, el deportista recordó la carrera de Cheste, donde una maniobra muy arriesgada por su parte acabó con él y Marc Márquez fuera de la pista.

No obstante, como desveló el madrileño, no hubo reproches por parte de su rival, quien optó por un buen rollo sobre el que Motos aprovechó para preguntarle. "Si tú tienes muy buen rollo con los demás pilotos, ¿eso no te puede quitar hambre a la hora de adelantar?", planteó el presentador, a quien su invitado aseguró que "yo no puedo". "Sinceramente solo me llevo bien con un piloto, Aleix Espargaró, con una relación de casi prácticamente hermanos, porque desde que tenía 16 años me ha cuidado mucho, pero con los otros no pretendo ser su amigo", explicó Martín.

El piloto recalcó que el resto eran "mis rivales", por lo que "yo voy a ir a tope". "O te quitas, o te quito", bromeó el madrileño que, a pesar de todo, dejó claro que "quiero ser respetuoso porque nos estamos jugando la vida y puede ser muy peligroso. "Pero aquí... marica el último", remató Martín, con un comentario tras el cual el público presente en plató aplaudió, mientras este se hacía viral en redes entre aquellos que señalaban la homofobia de sus palabras, soltadas en pleno prime time sin que nadie se lo señalara.

"Un día más de televisión blanca y familiar", ironizó un usuario de X, entre las primeras críticas, después de que otro señalara que hubiera soltado algo así cuando "casi estamos en 2024". Entre las críticas por soltar un comentario tan obsoleto en un programa de máxima audiencia, hubo quienes ironizaron con el tema de los límites del humor sobre el que se había hablado hacía muy poco en el programa. "¿Veis como se pueden hacer chistes con maricones?", comentaba un espectador.